15.09.2023, 17:35
Обширный инфаркт и реанимация: стали известны подробности о состоянии Игоря Николаева
ФОТО: Youtube
Игорь Николаев переведён в реанимацию, — сообщает телеграм-канал mash. По его информации, у композитора обнаружили следы перенесённого обширного инфаркта.
У Игоря Николаева нарушена работа сердца — ритм то учащается, то становится реже. Результаты ЭКГ тем временем неутешительные, так как следы инфаркта обнаружили именно по ним. Николаев находится в сознании, врачи пытаются экстренно стабилизировать его состояние и дают седативные препараты. В палату не впускают даже самых близких родственников.