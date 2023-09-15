Обширный инфаркт и реанимация: стали известны подробности о состоянии Игоря Николаева

У Игоря Николаева нарушена работа сердца — ритм то учащается, то становится реже. Результаты ЭКГ тем временем неутешительные, так как следы инфаркта обнаружили именно по ним. Николаев находится в сознании, врачи пытаются экстренно стабилизировать его состояние и дают седативные препараты. В палату не впускают даже самых близких родственников.