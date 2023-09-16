Скончался Вячеслав Гришечкин – звезда сериала „Солдаты“

Последнюю неделю актер провел в больнице в тяжелом состоянии из-за проблем с сердцем.

Актёр Вячеслав Гришечкин шесть лет страдал от последствий пережитого инфаркта. Как стало известно SHOT, накануне вечером у звезды сериала „Солдаты“ случился сердечный приступ, после которого он скончался.

Как утверждает директор артиста, Гришечкин уже давно не употребляет алкоголь, а в больнице он находился из-за проблем с сердцем. Смерть актёра наступила накануне около 23:00.

Вячеславу Гришечкину был 61 год. Заслуженный артист Российской Федерации исполнил немало ролей в кино и сериалах, в том числе в „Солдатах“, „Маргоше“ и „Сталине“. Также он играл в Театре на Юго-Западе.