Скончался Вячеслав Гришечкин – звезда сериала „Солдаты“(4)
Скончался Вячеслав Гришечкин — заслуженный артист России, звезда таких сериалов, как „Солдаты“, „Каменская“, „Счастливы вместе“, „Потерявшие солнце“, „Сыщик Путилин“ и многих других. Ему был 61 год.
Последнюю неделю актер провел в больнице в тяжелом состоянии из-за проблем с сердцем.
Актёр Вячеслав Гришечкин шесть лет страдал от последствий пережитого инфаркта. Как стало известно SHOT, накануне вечером у звезды сериала „Солдаты“ случился сердечный приступ, после которого он скончался.
Как утверждает директор артиста, Гришечкин уже давно не употребляет алкоголь, а в больнице он находился из-за проблем с сердцем. Смерть актёра наступила накануне около 23:00.
Вячеславу Гришечкину был 61 год. Заслуженный артист Российской Федерации исполнил немало ролей в кино и сериалах, в том числе в „Солдатах“, „Маргоше“ и „Сталине“. Также он играл в Театре на Юго-Западе.