16.09.2023, 12:00
Хью Джекман разводится с супругой после 27 лет брака
ФОТО: | Represented by ZUMA Press, Inc.
Акт`р Хью Джекман разводится со своей женой, актрисой Деборрой-ли Фурнесс после 27 лет брака, сообщает FoxNews. В совместном заявлении пара сообщила, что почти три десятилетия супруги прожили вместе в прекрасном браке, но теперь решили пойти каждый своим путём.
„Наша семья была и всегда будет нашим главным приоритетом. Мы приступаем к этой следующей главе с благодарностью, любовью и добротой. Мы очень ценим ваше понимание и уважение нашей конфиденциальности“, — сказали супруги.
В заключение актеры отметили, что это единственное заявление, которое сделают.
Пара познакомилась в 1995 году, у них двое детей, 23-летний сын по имени Оскар и 18-летняя дочь Ава.