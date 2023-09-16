Кристина Асмус пожаловалась на предательство близких

„У нее два сына, Ваня — педиатр, а Леша — особенный ребенок. Копались они на днях в своем огороде, а тут киношники приехали, кино свое снимать. Увидела Галя двух девочек из группы и позвала их в гости. Это были мы с художником по гриму. Пили смородиновый [чай], собирали овощи с грядки, мыли их в бочке и много смеялись“, — рассказала Асмус.

Она заявила, что встреча с пенсионеркой стала для нее событием „на всю жизнь“. При этом, отмечает артистка, Галина даже не осознала, как вовремя она появилась в жизни Асмус. Бывшая жена Гарика Харламова призналась, что этим летом переживала предательство некоторых близких ей людей. Она „зарывалась в боль и теряла себя“. Асмус считает, что встреча с Галиной вытеснила паразитирующие мысли из ее головы.

„Паразитирующие мысли вытеснило знание, что ответственность за то, что я чувствую, лежит только на мне. Я долго еще буду питаться эмоциями от этой встречи“, — резюмировала актриса.