Последние дни Вячеслава Гришечкина: разбитое сердце, алкоголь, психическое расстройство

Последние восемь суток Вячеслав Гришечкин провел в реанимации, но врачи не смогли спасти жизнь актера. Предварительная причина смерти на данный момент — остановка сердца из-за серьезных нарушений.

Как выяснилось, проблемы со здоровьем у звезды сериала „Солдаты“ начались еще в начале сентября. Сначала он попал в частный реабилитационный центр в подмосковном Одинцове из-за злоупотребления алкоголем. После кончины жены от онкологии в 2017 году Гришечкин впал в глубокую депрессию, много пил. Друзья пытались на него повлиять, но тщетно.

Спустя пару дней в рехабе актеру стало хуже, до 39 градусов поднялась температура, началась гипертермия. Медики также выявили у него психическое расстройство, вызванное злоупотреблением горячительными напитками. Было принято решение о госпитализации Вячеслава в инфекционное отделение подмосковной больницы. Медики сделали все возможное, но в ночь с 15-го на 16-сентября Гришечкин умер в реанимации — сердце не выдержало нагрузок.

В начале нынешнего года артист уже оказывался в клинике с подозрением на инфаркт. И случилось это после лав-стори с печальным финалом. Молодая невеста внезапно бросила Вячеслава и вернулась к бывшему мужу — и это несмотря на то, что актёр пытался максимально окружить её вниманием, заботой и дорогими подарками. Это буквально разбило сердце Гришечкина.

Тогда доктора смогли вытащить его буквально с того света. Когда Вячеславу стало лучше, он признался — запустил болезнь, так как почти неделю занимался дома самолечением.

При этом сам он признавался, что чувствует себя бодро. Мужчина продолжал вести активный образ жизни — снимался в кино, играл в театре, преподавал в институте, регулярно ездил на гастроли.