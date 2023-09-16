Стали известны подробности госпитализации Станислава Любшина

Любшина перевели из реанимации в отделение после микроинсульта. На данный момент артист находится в сознании, а его память восстановилась. Первое КТ показало, что каких-либо нарушений в головном мозге звезды нет. По данным издания, актер был дезориентирован при госпитализации и не мог вспомнить своего имени.

Врачи прописали Любшину постельный режим и порекомендовали временно отказаться от работы в театре. Как отмечает Telegram-канал, показы спектакля „Третий звонок, господа!“ с ним в главной роли могут оказаться под угрозой.

14 сентября Telegram-канал Mash сообщил, что Любшина экстренно госпитализировали в Москве. Изначально медики диагностировали актеру транзиторно-ишемическую атаку, которая характеризуется нарушением в работе сосудов мозга.

Станислав Любшин окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина в 1959 году. После окончания вуза он служил в театре „Современник“ до 1963 года.

Любшин удостоился звания заслуженного артиста РСФСР в 1969 году. В 1981-м он стал народным артистом РСФСР. В фильмографии актера более 90 работ. Он сыграл в картинах „Щит и меч“, „Раскол“, „Великая“, „Кин-дза-дза!“, „Годунов“.