Джаред Лето рассказал, как избавился от наркозависимости
Актер и музыкант Джаред Лето рассказал о просветлении, из-за которого отказался от употребления наркотиков. Актера, поделившегося о своей наркозависимости в подкасте The Zane Lowe Show, цитирует Page Six.
По словам 51-летнего артиста, его вовлекли в употребление наркотиков еще в детстве.
Лето также признался, что из-за интереса к запрещенным веществам продавал их.
„Но зависимость — это обратная сторона. Пользоваться наркотиками — это одно, но ведь они начинают использовать вас? Я решил повеселиться, а потом они повеселились со мной“, — заявил артист.
На пике наркозависимости, вспоминает Лето, он испытал просветление и пересмотрел свои приоритеты.
„Был момент ясности. Передо мной оказалось два пути, которые я мог выбрать. Я выбрал этот. А многие очень близкие друзья не выбрали, и их больше нет. Многие“, — сказал он.