Джаред Лето рассказал, как избавился от наркозависимости

По словам 51-летнего артиста, его вовлекли в употребление наркотиков еще в детстве.

Лето также признался, что из-за интереса к запрещенным веществам продавал их.

„Но зависимость — это обратная сторона. Пользоваться наркотиками — это одно, но ведь они начинают использовать вас? Я решил повеселиться, а потом они повеселились со мной“, — заявил артист.

На пике наркозависимости, вспоминает Лето, он испытал просветление и пересмотрел свои приоритеты.

„Был момент ясности. Передо мной оказалось два пути, которые я мог выбрать. Я выбрал этот. А многие очень близкие друзья не выбрали, и их больше нет. Многие“, — сказал он.