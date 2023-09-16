„Подводные камни“ секса втроем: мнение психолога

Почему пара решается на секс втроём

На секс втроём пары идут по разным причинам. Но чаще всего подобная история нужна одному из партнеров, а второй просто соглашается на это. Часто из большой любви или для того, чтобы держать все под контролем: лучше пусть все случится при мне, чем без меня.

Желание иметь третьего партнера обычно возникает у тех, кто не удовлетворен в сексе с женой или мужем, но не допускает даже мысли об измене. В этом случае человек как будто показывает свою верность, но предлагает пойти на новые правила, чтобы разнообразить интимную жизнь.

Еще одна причина — фантазия. Со временем секс в паре становится не таким ярким, и один из партнеров может возбуждаться от мысли, что увидит жену или мужа с другим человеком. И в один момент это желание захочется реализовать в реальности, чтобы получить новые эмоции.

Что нужно знать о сексе втроём

Важно понимать, что, если один из партнеров предлагает секс втроём, это „звоночек“, что его что-то не устраивает и не удовлетворяет. Если вы хотите пойти на этот опыт, вопросов нет, это ваше желание. Важно лишь соблюдать правила безопасности и потом воспринимать этот опыт как эксперимент, а как не извращение и измену.

Если вы к этому не готовы, не спешите обижаться и разрывать отношения. Лучше подробно обсудить вашу интимную жизнь, узнать у партнера, чего именно ему не хватает, сможете ли вы это восполнить без постороннего лица. Сейчас есть масса способов разнообразить секс, и часто третий в этом действительно не нужен.

И помните: „решаться“ на сексуальные опыты без вашего желания не нужно

Вы не должны быть в паре в роли жертвы и исполнять любой каприз партнера. Вы вправе отказать в сексе втроём.

Может ли секс втроём улучшить отношения в паре