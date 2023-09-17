Умер Николай Добронравов, поэт-песенник и муж Александры Пахмутовой

16 сентября перестало биться сердце поэта Николая Добронравова. Лауреат государственной премии СССР умер после тяжелой и продолжительной болезни. Российский поэт-песенник долго боролся с недугом, но не смог победить.

Пока что нет подробной информации, как провел последние дни легендарный композитор и автор сотни хитов, которые любит и поет вся страна. Его жена Александра Пахмутова пребывает в шоковом состоянии, ведь вместе с мужем она прожила вместе более 65 лет.

В одном из интервью Пахмутова рассказала, как в те годы Добронравов был артистом ТЮЗа, а также много вел передач на радио. Ее тогда пригласили и предложили написать детскую песню, которую назвали „Лодочка моторная“. Во время работы состоялось знакомство, которое и предопределило всю дальнейшую жизнь двух знаменитостей.

А к моменту появления песни „О друге“ мы уже были женаты. Помню, представляла эту песню в Союзе композиторов: почему-то песню эту все ругали. А мне было смешно — как раз напротив был ЗАГС, где мы регистрировались. Александра Пахмутова

За долгие годы работы Александра Николаевна создала более 400 песен — и большая часть из них написана на стихи супруга. Советская публика точно знает такие композиции как „Орлята учатся летать“, „Трус не играет в хоккей“, „Команда молодости нашей“ и многие другие.



