„Грудь до пупа висела“: Александр Морозов рассказал о последствиях похудения

После хирургического вмешательства образ жизни артиста резко изменился: в частности, его рацион несколько уменьшился, и в нем появились более полезные продукты питания. Также время от времени Морозов занимается спортом.

„Никаких особых диет не было и нет. Я себе ни в чем не отказываю. Налегаю на мясо, потому что белок необходим. Это заблуждение, что мы от мяса поправляемся. Поправляемся от углеводов. Поэтому с сахаром и хлебом надо аккуратнее. Каши не ем, потому что это как раз углеводы. А овощей ем много, особенно если они растут над землей, а не в ней.

Но ем уже не так много, по сравнению с тем, сколько жрал, когда был толстым. Раньше мог ничего не есть весь день, а вечером дома варил тазик пельменей и хомячил их на ночь. Сейчас физически не смогу это сделать. Если запихну в себя десяток пельменей, уже победа. Раньше я ел сладкое как подорванный. Сейчас могу себе позволить немного, без фанатизма“, — отмечает 50-летний Александр.

Гастрошунтирование обошлось Морозову в 3 тысячи евро (по сегодняшнему курсу— на момент операции во все 5). Наверняка немало средств комик потратил и на пластику, избавляясь от лишней кожи, но пока он предпочитает не озвучивать данную сумму. 2,5 года понадобилось юмористу, чтобы привести тело в порядок после стремительного похудения.

„Во-первых, удалил „фартук“, который висел на месте большого живота. У меня этот кусок был почти до колен. Зрелище кошмарное. Когда его отрезали, то взвесили — 8 кг! Грудь до пупа висела, как уши спаниеля. Ее тоже пришлось отрезать. В районе трицепсов на руках кожа висела, и с ней расстался. Несколько моих подбородков превратились в зоб как у индюка“, — вспомнил он.

Не всем пришлось по душе преображение Александра Морозова. К примеру, Евгений Петросян поначалу расстроился, что комик резко избавился от полноты. „Морозов, — сказал мне Петросян с грустью, — ты потерял все, что нажил непосильным трудом. Клоун — это образ, который нарабатывается годами“. Я был расстроен не меньше его. Но по прошествии двух съемок все устаканилось — мы решили поискать новый для меня образ“, — рассказал комик.