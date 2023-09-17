Роман Костомаров откровенно рассказал об измене жены: „Я почувствовал полное опустошение“

Последние несколько месяцев спортсмен делился своими тренировками в спортзале и радовал поклонников семейными снимками. Олимпийский чемпион возвращается к прежней жизни — за спиной у него мучительные 175 дней в больнице и кома, некроз, сепсис и несколько операций — ампутация ступней, голеней и пальцев на руках.

Все это время с ним рядом его близкие. Оксана Домнина, жена спортсмена, проведя у его кровати больнице все эти месяцы, сейчас не отходит от него ни на шаг. Она всячески продолжает поддерживать супруга.

Именно это и придавало Роману сил не сдаваться и помогло выкарабкаться с того света. Однако такая сплоченность и гармония в семье господствовали не всегда.

Роман Костомаров пришел в гости к Лере Кудрявцевой на шоу „Секрет на миллион“, чтобы рассказать о временах, когда его брак находился на грани катастрофы.

„Для меня это был шок, огромный шок, и, конечно же, неожиданность. Мне казалось, что вроде как все хорошо. Был психоз, крик, ''со всеми хочу разобраться''. Я почувствовал полное опустошение, полет в никуда, а при этом еще надо было работать и выступать. Это было ужасно трудно“, — рассказал об измене жены Костомаров в эфире передачи.

Напомним, в 2013 году у Оксаны Домниной завязался роман с актером Владимиром Яглычем. Пара вместе каталась в проекте „Ледниковый период“, со временем их рабочие отношения переросли в романтические.



Позже Оксана ушла от Романа Костомарова, с которым на тот момент ее связывал 7-летний гражданский брак и общая дочь Анастасия, и переехала жить с Яглычу. Влюбленные были настолько поглощены новыми отношениями, что планировали свадьбу и совместных детей. Неизвестно, насколько любовь помогла Владимиру Яглычу и Оксане Домниной на льду, но именно они оказались победителями в непростой борьбе за первое место в „Ледниковом периоде“.



Однако счастье оказалось недолгим. Пара быстро рассталась, о чем общественности сообщил отчим фигуристки.