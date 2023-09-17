Инсульт, тюрьма и смерть, замаскированная под самоубийство: как сложилась судьба самых ярких участниц шоу „Пацанки“

На проект Михайлову взяли из-за рассказанной ей чудовищной истории жизни. Родной дедушка в детстве совращал Юлю, мама била, сестра заставляла заниматься эскортом — чтобы не сойти с ума, Михайлова интуитивно отказалась от всех проявлений своей женственности. До такой степени, что надела на голову платок. Именно так — Платок — ее и прозвали участницы седьмого сезона. Наставницы применили все известные методы и инструменты, чтобы Юлия вновь захотела вернуться к желанию наносить макияж, наряжаться в платья и распустить волосы — в итоге им это удалось.

В мае 2021 года Милас попала в полицейские сводки, когда во время вечеринки порезали руки приятельнице своей подруги, с которой поссорилась из-за мелочи. Конфликт удалось урегулировать мирно, пострадавшая забрала заявление из полиции. Сегодня Ксения много занимается спортом, пропагандирует здоровый образ жизни, вместе с подругой они ведут вечеринки в московских клубах. Но мат и сленг по-прежнему основа ее речи. Настоящей леди из нее не получилось.

Голубоглазая блондинка с короткой мужской стрижкой и таким же жестким характером заявила свои права на лидерство с первых минут шоу. До того, как оказаться в проекте, 25-летняя пацанка работала вышибалой в ресторане, куда вынуждена была устроиться после того, как мать бросила ее на произвол судьбы, а отец умер. Дерзкая участница постоянно конфликтовала с другими участницами шоу, а наставникам откровенно хамила. Милас не раз хотели выгнать из проекта, но эта жесткость и одновременно откровенность Ксении очень импонировала зрителям. Шоу девушка не выиграла, зато после ухода из реалити она начала активно развивать свои соцсети, а в начале 2020-го стала ведущей нового сезона „Ревизорро“.

Суициды, тюрьма, алкоголизм, ранняя беременность, злоупотребление наркотиками — героини тв-проекта попадали в разные жизненные ситуации и лишь немногие выбирались из них без потерь. И недавняя гибель участницы седьмого сезона Юлии Михайловой в Рязани как будто еще раз подтверждает горькое правило — можно дать проблемным девушкам шанс, медийную известность, но немногие готовы им воспользоваться и начать новую жизнь. Или все-таки есть исключения? Посмотрели, как сложилась судьба самых известных героинь „Пацанок“.



Но когда пацанка наконец сняла платок, выяснилось, что все это время она врала. Не было ни дедушки, ни принуждению к эскорту, ни тяжелого детства без телевизора и конфет. Трагичную биографию приехавшая из Челябинска придумала, чтобы наверняка попасть на шоу. Девушку выгнали со скандалом, а в соцсетях вместо рекламных контрактов, она получила волну хейта.

19 августа 2023 года Михайлову нашли под балконом квартиры в Рязани, она умерла до прибытия врачей. Камеры видеонаблюдения в тот день показали, что девушка была сильно пьяна, когда возвращалась домой. Но также ходили слухи, что Юлю могли убить, а ее смерть замаскировали под суицид.

На похороны приехали все участницы седьмого сезона, но даже прощание не обошлось без скандала. Одна из участниц шестого сезона проекта обвинила Кристину Захарову, занимавшуюся сбором средств, в том, что деньги поклонников Михайловой она прибрала к рукам.



Татьяна Бурая, второй сезон шоу

Победительницей второго сезона Таней Бурой наставники гордились особо, к финалу шоу из пацанки с пирсингом и татуировками по всему телу, она превратилась в ухоженную леди, которой даже предложили модельный контракт. На минуточку, модельный контракт девушке, которая еще три месяца назад била прохожих в драках и воровала мелкие вещи в магазинах. Казалось, вот она, новая Галатея.



Татьяна завела свой влог, продвижением которого занялась вместе с подругой Анной Костиной. Но хватило Бурую ненадолго. Уже вскоре она снова перекрасила волосы в кислотный цвет и вернулась к бурным вечеринкам. Забыта была и правильная речь, которая сменила привычная для Тани нецензурная брань. Правда, на деньги, полученные в качестве приза в шоу, она выучилась на тату-мастера, что позволило ей зарабатывать и даже устраивать тематические вечеринки под своим именем. То есть, каким-то образом славу она монетизировать смогла.



Амина Усманилаева, седьмой сезон шоу