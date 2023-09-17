Инсульт, тюрьма и смерть, замаскированная под самоубийство: как сложилась судьба самых ярких участниц шоу „Пацанки“
„Тяжелей всего справиться со своими демонами“, — как-то заявила одна из героинь скандального телепроекта и, как показывает жизнь, очень мало кому из участниц в итоге удалось это сделать. Почему они не воспользовались шансом на лучшую жизнь? Рассказывает Woman.ru.
Суициды, тюрьма, алкоголизм, ранняя беременность, злоупотребление наркотиками — героини тв-проекта попадали в разные жизненные ситуации и лишь немногие выбирались из них без потерь. И недавняя гибель участницы седьмого сезона Юлии Михайловой в Рязани как будто еще раз подтверждает горькое правило — можно дать проблемным девушкам шанс, медийную известность, но немногие готовы им воспользоваться и начать новую жизнь. Или все-таки есть исключения? Посмотрели, как сложилась судьба самых известных героинь „Пацанок“.
Ксения Милас, третий сезон шоу
Голубоглазая блондинка с короткой мужской стрижкой и таким же жестким характером заявила свои права на лидерство с первых минут шоу. До того, как оказаться в проекте, 25-летняя пацанка работала вышибалой в ресторане, куда вынуждена была устроиться после того, как мать бросила ее на произвол судьбы, а отец умер. Дерзкая участница постоянно конфликтовала с другими участницами шоу, а наставникам откровенно хамила. Милас не раз хотели выгнать из проекта, но эта жесткость и одновременно откровенность Ксении очень импонировала зрителям. Шоу девушка не выиграла, зато после ухода из реалити она начала активно развивать свои соцсети, а в начале 2020-го стала ведущей нового сезона „Ревизорро“.
Правда, в новом проекте суровый нрав пацанки долго терпеть не стали и вскоре попросили на выход. Этому сильно поспособствовал следующий инцидент.
В мае 2021 года Милас попала в полицейские сводки, когда во время вечеринки порезали руки приятельнице своей подруги, с которой поссорилась из-за мелочи. Конфликт удалось урегулировать мирно, пострадавшая забрала заявление из полиции. Сегодня Ксения много занимается спортом, пропагандирует здоровый образ жизни, вместе с подругой они ведут вечеринки в московских клубах. Но мат и сленг по-прежнему основа ее речи. Настоящей леди из нее не получилось.
Юлия Михайлова, седьмой сезон шоу
На проект Михайлову взяли из-за рассказанной ей чудовищной истории жизни. Родной дедушка в детстве совращал Юлю, мама била, сестра заставляла заниматься эскортом — чтобы не сойти с ума, Михайлова интуитивно отказалась от всех проявлений своей женственности. До такой степени, что надела на голову платок. Именно так — Платок — ее и прозвали участницы седьмого сезона. Наставницы применили все известные методы и инструменты, чтобы Юлия вновь захотела вернуться к желанию наносить макияж, наряжаться в платья и распустить волосы — в итоге им это удалось.
Но когда пацанка наконец сняла платок, выяснилось, что все это время она врала. Не было ни дедушки, ни принуждению к эскорту, ни тяжелого детства без телевизора и конфет. Трагичную биографию приехавшая из Челябинска придумала, чтобы наверняка попасть на шоу. Девушку выгнали со скандалом, а в соцсетях вместо рекламных контрактов, она получила волну хейта.
19 августа 2023 года Михайлову нашли под балконом квартиры в Рязани, она умерла до прибытия врачей. Камеры видеонаблюдения в тот день показали, что девушка была сильно пьяна, когда возвращалась домой. Но также ходили слухи, что Юлю могли убить, а ее смерть замаскировали под суицид.
На похороны приехали все участницы седьмого сезона, но даже прощание не обошлось без скандала. Одна из участниц шестого сезона проекта обвинила Кристину Захарову, занимавшуюся сбором средств, в том, что деньги поклонников Михайловой она прибрала к рукам.
Татьяна Бурая, второй сезон шоу
Победительницей второго сезона Таней Бурой наставники гордились особо, к финалу шоу из пацанки с пирсингом и татуировками по всему телу, она превратилась в ухоженную леди, которой даже предложили модельный контракт. На минуточку, модельный контракт девушке, которая еще три месяца назад била прохожих в драках и воровала мелкие вещи в магазинах. Казалось, вот она, новая Галатея.
Татьяна завела свой влог, продвижением которого занялась вместе с подругой Анной Костиной. Но хватило Бурую ненадолго. Уже вскоре она снова перекрасила волосы в кислотный цвет и вернулась к бурным вечеринкам. Забыта была и правильная речь, которая сменила привычная для Тани нецензурная брань. Правда, на деньги, полученные в качестве приза в шоу, она выучилась на тату-мастера, что позволило ей зарабатывать и даже устраивать тематические вечеринки под своим именем. То есть, каким-то образом славу она монетизировать смогла.
Амина Усманилаева, седьмой сезон шоу
Суровая, но ранимая дагестанка покорила зрителей своей харизмой. Отец умер рано, мама била, образование давалось с трудом, поэтому после школы Амина пошла торговать в магазин сигаретами. Из-за перенесенного в детстве геморрагического васкулита у пацанки случился гормональный сбой, она сильно прибавила в весе. Все детство она слышала насмешки про то, что она толстая, неуклюжая, некрасивая и чтобы научиться давать сдачи, Амина пошла в дзюдо. Тут-то и вскрылось, что у Усманилаевой железная воля и мощная хватка, она стала трехкратной чемпионкой СКФО.
„Я — пример дагестанского мужика, хотя я девочка. Я стала чувствовать себя бродягой. Я могу акцентом задушить человека“, — смеялась в шоу Амина.
Во время проекта Амине удалось похудеть на 12 килограммов, этого требовали не условия Школы леди, Амина ничего не могла есть из-за стресса.
Шоу девушка не выиграла, но снискала народную любовь. Ее искренние слезы, непосредственность и прямолинейность очень полюбились зрителям, на ее блог подписались более 120 тысяч человек. Амина продолжает активно развивать свои соцсети и… худеть.
Анна Тихая, шестой сезон шоу
Судьба Анны Тихомировой (по прозвищу Тихая), пожалуй, одна из самых трагичных в реалити-шоу. До того, как подать заявку на участие в „Пацанках“ жительница Тюмени отбывала срок в колонии для несовершеннолетних. Все три статьи были тяжелые – вплоть до убийства, совершенное при превышении пределов необходимой обороны.
Разные сроки по разным статьям отбывали и родители Тихой. Именно в колонии Аня решила, что хочет попробовать себя в „Пацанках“, чтобы изменить не столько свою жизнь, сколько жизнь маленькой дочери. Просто не хочет, чтобы малышка повторила ее судьбу. Но дойти до финала Аня не смогла — она нарушила правила проекта, угрожала участницам, просила родственников передать ей алкоголь и сигареты, которые были под строжайшим запретом на тв-проекте.
После того, как Тихая покинула шоу, ей предъявили обвинение по еще одной уголовной статье — она выбила человеку глаз в драке и получила новый условный срок.
А потом как гром среди ясного неба новость — Тихая перенесла инсульт. Денег нет, помощи ждать неоткуда — пацанка попросила поклонников помочь ей с деньгами. Нужны были средства, чтобы срочно начать прием дорогостоящих препаратов, иначе инсульт мог бы привести к отеку мозга, а значит, к неминуемой смерти.
Осенью 2021 года у Тихой случился второй инсульт и теперь уже реанимация. В декабре девушка вышла на связь и впервые призналась, что планировала свести счеты с жизнью, но ее успели откачать врачи. Последний год о судьбе Тихой слышно мало, она воспитывает дочь, пытается зарабатывать на рекламе, но все больше думает о своем здоровье, которое оказалось подорвано так рано.
Николь Нуриева, шестой сезон шоу
Николь Нуриева — дочь рэпера Птахи пришла на проект, чтобы обратить внимание своего отца, который бросил их с матерью, когда ей было три года. В начале „Пацанок“ Нуриева призналась, что в школе ее травили из-за известного родителя, но он ни разу не пришел к ней на помощь. Ей пришлось стать жестокой, чтобы защитить себя от буллинга.
В 8 лет Николь даже пыталась совершить попытку самоубийства, но в последний момент ее спасла мать. Девушка также рассказала, что с отцом она почти не общается, а в редкие встречи с ним они постоянно ругаются. Когда Давид узнал о том, что его дочь курит, он ударил ее так сильно, что разбил девушке губу. Птаха постоянно унижал свою дочь. „Он мне говорил: ''Ты толстая, за что тебя любить? На тебя никто не посмотрит''“, — откровенничала пацанка.
Как бы удивительно это ни звучало, но и в проекте девушка не сыскала симпатии у других участниц, которые тоже обвинили ее в том, что она пытается заработать себе медийности на славе отца. Устав от обвинений в блате, Николь покинула проект, однако, продолжила работу с психологом Любовью Розенберг, которая помогла ей проработать ее детские травмы.
Летом 2022 года в интервью YouTube-проекта „Стоп! Что?“ Нуриева рассказала, что ей удалось наладить отношения с отцом. Однако осенью дочь Птахи вновь шокировала поклонников своим внешним видом и откровениями. Мол, папа вновь унижал ее и даже ударил. Тогда девушка дала себе обещание, что вычеркнет его навсегда из своего сердца.