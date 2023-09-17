Бывшего мужа Кэти Перри обвинили в многочисленных изнасилованиях

Одна из героинь статьи рассказала, что Рассел изнасиловал ее прямо у стены его дома в Лос-Анджелесе. Вторая заявила, что в течение трех месяцев состояла с актером в отношениях, полных физического и морального насилия. На тот момент девушке было 16 лет и она училась в школе — 31-летний Бренд называл ее child, то есть ребенок. Еще одна пострадавшая была из команды актера и побоялась заявить на него в полицию, поскольку он угрожал судебным иском. Показания четвертой также совпадают со словами предыдущих жертв.