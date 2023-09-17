Бывшего мужа Кэти Перри обвинили в многочисленных изнасилованиях(2)
В шоубизе новый случай сексуализированного насилия, на этот раз обвиняется комик Рассел Брэнд. Издание The Times выпустило большую статью с историями четырех женщин, которые утверждают, что подверглись насилию со стороны Брэнда, — переводит Super.
Одна из героинь статьи рассказала, что Рассел изнасиловал ее прямо у стены его дома в Лос-Анджелесе. Вторая заявила, что в течение трех месяцев состояла с актером в отношениях, полных физического и морального насилия. На тот момент девушке было 16 лет и она училась в школе — 31-летний Бренд называл ее child, то есть ребенок. Еще одна пострадавшая была из команды актера и побоялась заявить на него в полицию, поскольку он угрожал судебным иском. Показания четвертой также совпадают со словами предыдущих жертв.
Сам комик тем временем отрицает все обвинения, утверждая, что его отношения были по обоюдному согласию. Несмотря на это, с ним уже начали разрывать контракты крупные агентства: так, компания Tavistock Wood удалила его профиль со своего сайта.
Напомним, что в период совершения предполагаемых преступлений комик состоял в отношениях с Кэти Перри. Брак актера и певицы продлился всего год, с 2010-го по 2011-й, на развод подал Брэнд с формулировкой „непреодолимые разногласия“.