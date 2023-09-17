17.09.2023, 15:24
Умер режиссер Александр Хван
ФОТО: Wikimedia Commons
В возрасте 65 лет умер режиссер Александр Хван. Об этом ТАСС сообщила его жена Елена Хван
„Да, это так. Это произошло сегодня“, — сказала она.
Режиссер и друг Хвана Григорий Константинопольский написалв фейсбуке, что кинематографист умер в хосписе после продолжительной болезни.
Александр Хван родился в 1957 году в Чебоксарах. В 1980 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. Самой известной картиной режиссера считается „Дюба-дюба“. Всего за свою карьеру Хван снял около 30 фильмов, среди которых „Кармен“, „Умирать легко“, „Полцарства за любовь“ и другие.