Умер режиссер Александр Хван

„Да, это так. Это произошло сегодня“, — сказала она.

Режиссер и друг Хвана Григорий Константинопольский написал в фейсбуке, что кинематографист умер в хосписе после продолжительной болезни.

Александр Хван родился в 1957 году в Чебоксарах. В 1980 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. Самой известной картиной режиссера считается „Дюба-дюба“. Всего за свою карьеру Хван снял около 30 фильмов, среди которых „Кармен“, „Умирать легко“, „Полцарства за любовь“ и другие.