„Жидкость из рук, пуговицы в груди“: Любовь Успенская рассказывает ужасы о пластических операциях

„Если я говорю правду, то не надо мне рот закрывать. Он сказал, что мне надо сделать грудь, потому что я давно делала в Америке. Предложил освежить, сделать бесплатно. В общем, такое наговорил. Я сказала, что не надо бесплатно. И он освежил. Рассказал потом обо мне, придумал историю, что я пришла с плохими анализами. Он делал меня семь часов, семь часов держал под наркозом! Я была вся перебинтованная, завязанная!“ — рассказала Успенская.

После этого королеве шансона удалось отговорить Яну Кошкину, которая собиралась сделать операцию у Хайдарова. „Я думала сначала, что я одна жертва этого всего происходящего. Я думала, со мной не получилось. Когда всё это случилось, это был не самый удачный момент моей жизни“, — пояснила певица. Тогда Успенская переживала кризис в отношениях с дочерью и не хотела дополнительно привлекать к себе внимание скандалом еще и в врачом. Она отправилась к другому врачу, чтобы он помог разобраться с проблемой.

„Я всё это увидела, мне стало плохо, у меня текла какая-то жидкость из рук, гноилось, он мне порезал руки. Кроме того, они стали как-то подвисать. Одна грудь была больше, другая меньше, одна каменная. У меня нашли в груди каменной какие-то пуговицы, антитела какие-то. У меня есть доказательства, что во мне были эти кусочки. А потом я узнала про Славу“, — резюмировала Успенская.