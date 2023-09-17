ФОТО | А вы такое видели? В честь 740-го дня рождения Вильянди весь город собрался за одним столом

Сегодня все семьи и компании друзей были приглашены на традиционное городское застолье на улице Вана-Ваксали. На улице был накрыт длинный стол. Приглашались гости со своей едой, выступали местные музыканты. Город также предлагал гостям различные блюда по случаю праздника. В конце застолья начался концерт группы Joyguns, в состав которой входят Вайко Эплик и Прийт Выйгемаст.