ФОТО | А вы такое видели? В честь 740-го дня рождения Вильянди весь город собрался за одним столом(4)
Сегодня Вильянди отметил свой 740-й день рождения традиционным застольем за длинным столом на улице Вана-Ваксали, а также концертом Вайко Эплика и Прийта Выйгемасти.
Сегодня все семьи и компании друзей были приглашены на традиционное городское застолье на улице Вана-Ваксали. На улице был накрыт длинный стол. Приглашались гости со своей едой, выступали местные музыканты. Город также предлагал гостям различные блюда по случаю праздника. В конце застолья начался концерт группы Joyguns, в состав которой входят Вайко Эплик и Прийт Выйгемаст.
В 1996 году двое молодых людей из Рапла, Вайко Эплик и Прийт Выйгемаст, основали ансамбль Joyguns. Спустя четверть века они решили снова собраться вместе. На концерте Эплик и Выйгемаст исполнили лучшие песни своей молодости и любимые композиции из классики эстонской эстрады.