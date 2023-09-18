В Таллинне пройдут благотворительный концерт Ляписа Трубецкого и хоккейный турнир в поддержку Украины

Главным организатором турнира является руководитель харьковского хоккейного клуба „Витязь“ — Роман Микутин. В организации мероприятия также помогают: мэрия Таллинна, хоккейный союз Эстонии, сил обороны Эстонии и посольство Украины в Эстонии. В сентябрьском турнире примут участие команды из Украины, Эстонии, Англии и Финляндии, гостями турнира являются олимпийский чемпион Доминик Гашек и финский экс-NHL игрок, новый тренер национальной сборной Эстонии по хоккею — Петри Скрико. Команды, участвующие в турнире: - ХК Витязь ( Украина ), - ХК Spitfire (Великобритания), - ХК Spitfire Alumni (Великобритания), - ХК Holvastin Samoilijat (Финляндия), - Kaitsejõudude hokiklubi (Эстония), - ХК Defence forces (Эстония), - ХК Unibet spordibaar (Эстония), - ХК Estonian Mix Team (Эстония), всего 8 команд.



Расписание турнира:

