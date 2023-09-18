В Таллинне пройдут благотворительный концерт Ляписа Трубецкого и хоккейный турнир в поддержку Украины
22-23 сентября в таллиннском ледовом холле Tondiraba пройдет благотворительный хоккейный турнир в поддержку Украины, при участии олимпийского чемпиона Доминика Гашека, а на церемонии награждения участников турнира в клубе Cathouse выступит группа Ляпис Трубецкой.
Главным организатором турнира является руководитель харьковского хоккейного клуба „Витязь“ — Роман Микутин. В организации мероприятия также помогают: мэрия Таллинна, хоккейный союз Эстонии, сил обороны Эстонии и посольство Украины в Эстонии.
В сентябрьском турнире примут участие команды из Украины, Эстонии, Англии и Финляндии, гостями турнира являются олимпийский чемпион Доминик Гашек и финский экс-NHL игрок, новый тренер национальной сборной Эстонии по хоккею — Петри Скрико.
Команды, участвующие в турнире:
- ХК Витязь (Украина),
- ХК Spitfire (Великобритания),
- ХК Spitfire Alumni (Великобритания),
- ХК Holvastin Samoilijat (Финляндия),
- Kaitsejõudude hokiklubi (Эстония),
- ХК Defence forces (Эстония),
- ХК Unibet spordibaar (Эстония),
- ХК Estonian Mix Team (Эстония), всего 8 команд.
Расписание турнира:
Пятница, 22 сентября
TONDIRABA JÄÄHALL (Varraku 14, Tallinn)
Холл 1
9:00-10:10 (А1-А2)
10:25-11:35 (Б1-Б2)
11:50-13:00 (А3-А4)
13:15-14:25 (Б3-Б4)
14:40-15:50 (А1-А3)
16:05-17:15 (Б2-Б3)
Холл 2
14:40-15:50 (А2-А4)
16:05-17:15 (Б1-Б4)
Суббота, 23 сентября
TONDIRABA JÄÄHALL (Varraku 14, Tallinn)
Холл 1
9:00-10:10 (Б4-Б2)
10:25-11:35 (А1-А4)
11:50-13:00 Игра за 7-8 место
13:15-14:25 игра за 5-6 место
Холл 2
09:15-10:25 (А3-А2)
Главная арена
15:00-16:10 Игра за 3-4 место
16:30-17:15 Веселые детские соревнования
17:30-18:40 Финал
CATHOUSE CONCERT HALL (Tartu maante 17, Tallinn)
Двери клуба в 21:00
- Церемония награждения участников и победителей турнира в клубе Cathouse , после окончания благотворительный концерт группы Ляпис Трубецкой
ВНИМАНИЕ! Для входа на церемонию награждения и концерт требуется приобрести отдельный билет. Приобретая ВИП билет на церемонию награждения (в клубе Cathouse), у вас будет возможность неформального общения с участниками хоккейного турнира.