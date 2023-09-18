18.09.2023, 12:30
Кобейн жив! В Эстонию приезжает лучшая трибьют-группа Nirvana
ФОТО: Erakogu
Отличная новость для поклонников культовой группы Nirvana – 7 октября в MJCLUB состоится единственный в Эстонии концерт всемирно признанной группы Nirvana Tribute, которую многие авторитетные критики и музыканты оценивают как лучший в мире трибьют Nirvana Tribute, максимально близкий к оригиналу.
Оригинальный барабанщик группы Nirvana Аарон Буркхард назвал этот трибьют самым близким к оригиналу, а хвалебные отзывы о нем писали BBC и Kerrang.
Организаторы призывают поторопиться, так как на всех желающих мест может не хватить и цены будут повышаться с каждой сотней проданных билетов. Больше информации - здесь.