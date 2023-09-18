Эстонская семейная комедия „Умники“ отобрана для участия в международной конкурсной программе PÖFF(1)
20 октября в кинотеатрах Эстонии выйдет новый отечественный художественный фильм от создателей „Тайного общества Супилинна“ – веселая семейная комедия „Умники“, рассказывающая о семейных отношениях, самореализации и поисках счастья в современном мире.
Фильм „Умники“ стал единственным отечественным художественным фильмом, отобранным для участия в программе международного конкурса детских и юношеских фильмов PÖFF Just Film, который проходит в ноябре.
13-летние Оливер и Сассь мастерят на уроке труда подставку для очков в виде носа, которая неожиданно вызывает интерес загадочного крупного инвестора. Тем временем отец Оливера, недавно попавший под сокращение, ищет новую работу. Возраст не позволяет друзьям самостоятельно управлять бизнесом, и они решают убить сразу двух зайцев – нанять отца Оливера и заодно спасти брак его родителей!
Загвоздка в том, что отец Оливера не знает, что он работает на своего сына и его друга Сасся. Начинается игра в прятки, и уж совсем все идет не так, когда парни узнают, что на самом деле задумал таинственный инвестор.
По словам режиссера Ингомара Вихмара, новая отечественная комедия для всей семьи расскажет о взаимоотношениях детей и родителей с современной, абсолютно новой точки зрения, поставив зрителя перед важным вопросом: что нужно для того, чтобы семья была счастлива? Роли в картине перемешаются и изменятся – мы увидим детей, которые ведут себя, как взрослые, и взрослых, которые ведут себя, как дети. Главные герои фильма Оливер и Сассь разрабатывают гениальный план – основать стартап и таким образом спасти свою семью от финансовых сложностей и избавить от напряженных отношений.
В картине снялись актеры Маттиас Наан, Саара Пиус, Майт Мальмстен, Прийт Лоог, Лаури Небель, Таави Тепленков, Клеэр Майбаум, Янек Йоост, Пирет Симсон и многие другие. Главные детские роли исполнили Рубен Толк и Роберт Александер Пеэтс. Также в фильме играют Луми Соометс, Эло-Мирт Оя, Нора-Мия Пай, Альберт Мийна, Таня Михайлова-Саар, София Михалёва, Нильс Маттиас Стейнберг, Марго Митт, Карита Вайкъярв, Эрик Соасепп, Ахто Ааремяэ, Кайдо Палу, Аге Плоом, Юта Киллинг, Эрки-Мартин Лепик, Тыну Каппер, Эрик Вент, Макс Ыйспуу, Маргус Роозипуу и Каарел Ныммик.
Режиссер картины Ингомар Вихмар работает в театре „Эндла“ режиссером-постановщиком и художественным руководителем. На его счету такие работы, как „Трамвай „Желание“» в театре „Эндла“, „Расцвет“ и „Луна для пасынков судьбы“ Эстонского драматического театра, а также „Радости среднего возраста“ в Тартуском новом театре.
Оператор „Умников“ – Хейко Сикка («Рождество Эйи в Тондикаку“, „Полярный мальчик“); сценарист – Мартин Алгус («Болото“, „Герои“, „Предатель“); художник – Аннели Арусаар («Дни, которые сбили с толку“, „Скандинавская тишина“, „Озеро Бодом“); художник по костюмам – Яанус Вахтра («Купе номер шесть“, „Ноябрь“, „Последние“). Музыку к фильму написал Лесли Лааснер, известный под псевдонимом Leslie De Bass, продюсерами выступили Эско Рипс и Диана Микита («O2“, „Тайное общество Супилинна“, „Аптекарь Мельхиор“).
Фильм произвела продюсерская компания Nafta Films. Производство фильма финансировали: Эстонский институт кино, фонд „Капитал культуры Эстонии“, Elisa, Creative Europe Media, Tartu Filmifond и Estiko Grupp.
Торжественная премьера „Умников“ состоится в Таллинне 16 октября. В кинотеатры по всей Эстонии картина попадет 20 октября.