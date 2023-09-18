Эстонская семейная комедия „Умники“ отобрана для участия в международной конкурсной программе PÖFF

Фильм „Умники“ стал единственным отечественным художественным фильмом, отобранным для участия в программе международного конкурса детских и юношеских фильмов PÖFF Just Film, который проходит в ноябре.

13-летние Оливер и Сассь мастерят на уроке труда подставку для очков в виде носа, которая неожиданно вызывает интерес загадочного крупного инвестора. Тем временем отец Оливера, недавно попавший под сокращение, ищет новую работу. Возраст не позволяет друзьям самостоятельно управлять бизнесом, и они решают убить сразу двух зайцев – нанять отца Оливера и заодно спасти брак его родителей!

Загвоздка в том, что отец Оливера не знает, что он работает на своего сына и его друга Сасся. Начинается игра в прятки, и уж совсем все идет не так, когда парни узнают, что на самом деле задумал таинственный инвестор.

По словам режиссера Ингомара Вихмара, новая отечественная комедия для всей семьи расскажет о взаимоотношениях детей и родителей с современной, абсолютно новой точки зрения, поставив зрителя перед важным вопросом: что нужно для того, чтобы семья была счастлива? Роли в картине перемешаются и изменятся – мы увидим детей, которые ведут себя, как взрослые, и взрослых, которые ведут себя, как дети. Главные герои фильма Оливер и Сассь разрабатывают гениальный план – основать стартап и таким образом спасти свою семью от финансовых сложностей и избавить от напряженных отношений.

В картине снялись актеры Маттиас Наан, Саара Пиус, Майт Мальмстен, Прийт Лоог, Лаури Небель, Таави Тепленков, Клеэр Майбаум, Янек Йоост, Пирет Симсон и многие другие. Главные детские роли исполнили Рубен Толк и Роберт Александер Пеэтс. Также в фильме играют Луми Соометс, Эло-Мирт Оя, Нора-Мия Пай, Альберт Мийна, Таня Михайлова-Саар, София Михалёва, Нильс Маттиас Стейнберг, Марго Митт, Карита Вайкъярв, Эрик Соасепп, Ахто Ааремяэ, Кайдо Палу, Аге Плоом, Юта Киллинг, Эрки-Мартин Лепик, Тыну Каппер, Эрик Вент, Макс Ыйспуу, Маргус Роозипуу и Каарел Ныммик.