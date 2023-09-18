Сказали о смерти мужа спустя 12 часов и вызвали скорую: родные опасаются за здоровье Александры Пахмутовой

Николай Добронравов и Александра Пахмутова прожили в браке 67 лет. Это действительно тот случай, когда любимых разлучила лишь смерть… Супруги всегда были вместе: вместе гастролировали, выступали, сочиняли стихи и лежали в больнице во время пандемии коронавируса.

Александра Николаевна и Николай Николаевич узаконили отношения спустя три месяца после знакомства. Пышную свадьбу пара устраивать не стала — влюбленные тихо расписались, а затем ухали в Абхазию к тете композитора. Детей у Добронравова и Пахмутовой нет.

16 сентября Николай Николаевич скончался в больнице на 95-м году. Александре Николаевне сообщили прискорбную весть лишь спустя 12 часов — близкие люди боялись, что сердце Пахмутовой не выдержит. Композитору даже заранее вызвали скорую помощь.

Сейчас 93-летняя Александра Николаевна находится в окружении родственников, которые не отходят от нее ни шаг.

Коллеги не осмеливаются звонить автору бессмертных хитов, так как переживают, что даже слова соболезнования в такой ситуации могут только повредить. „Это потеря фундамента, на котором человек стоит, и опоры жизненной. Когда ты теряешь разноверие, когда разрушается баланс хорошего, настоящего, доброго, позитивного и наоборот. В этом и есть смысл великих художников. Столько песен было ими написано, все страницы жизни страны отражены. Это было искреннее творчество, неподдельное и герои настоящие“, — поделился Лев Лещенко, также не нашедший силы связаться с Александрой Николаевной.