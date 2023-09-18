Бывшая девушка Александра Петрова пытается забыть его предательство
Стася Милославская и Александр Петров встречались с 2019 года, но звезда сериала „Полицейский с Рублевки“ так и не позвал возлюбленную замуж. Неожиданно для всех он расписался с новой пассией, с которой… едва был знаком, — поражается „СтарХит“.
28-летняя актриса была в отношениях с Александром Петровым с 2019 года. Исполнительница роли в фильме „На острие“ грезила о свадьбе, но избранник так и не повел ее в загс. Петров внезапно влюбился и женился на 22-летней Виктории, знакомство с которой случилось на улице. А уже спустя несколько свиданий звезда сделал девушке предложение.
Милославская никак не комментировала скорую свадьбу бывшего избранника, она полностью погрузилась в рабочий процесс и пригласила зрителей на спектакль со своим участием. „Сегодня финальный день „Крема“, вечером я буду без сил и очень занята отмечанием. Я очень люблю театр, но порционно. Я не могу в нем жить, не могу постоянно быть в процессе репетиции: я перегораю. Простите меня, театральные артисты, я правда вами восхищаюсь. Я очень люблю театр, но когда это по любви, когда есть крутая команда, яркий материал, вызов, смелость и юмор. Наш „Крем“ только начинает путь — каким он будет, никто не знает. Мне очень радостно быть частью этого безумного хаоса. А сколько людей я для себя здесь заново открыла — ко всем меня переполняет любовь“, — написала она.
В непростой период Милославскую поддерживают подруги Саша Бортич и Кристина Асмус. Коллеги всячески поднимают ей настроение. Звезда сериала „Филфак“ надела свадебный наряд, размазала по лицу тушь и поехала на встречу со Стасей. „Ты теперь чужая невеста, девчонка из соседнего подъезда. Мимо проходишь, не замечаешь, на вопросы мои не отвечаешь“, — пропела Бортич хит группы „Челси“, держа за руки подругу. Экс-супруга Гарика Харламова опубликовала в тот день смайлик в виде клоуна, по всей видимости, адресованный Петрову, который предал Стасю. „Друг, R.I.P.“, — написала звезда „Интернов“ на черном фоне.
Напомним, Петров расписался с избранницей 10 сентября. Она трудится в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны. Церемония прошла скромно, жених и невеста выглядели буднично. Пышное торжество молодожены организуют в декабре, как только у актера появится свободное время.