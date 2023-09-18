Бывшая девушка Александра Петрова пытается забыть его предательство

28-летняя актриса была в отношениях с Александром Петровым с 2019 года. Исполнительница роли в фильме „На острие“ грезила о свадьбе, но избранник так и не повел ее в загс. Петров внезапно влюбился и женился на 22-летней Виктории, знакомство с которой случилось на улице. А уже спустя несколько свиданий звезда сделал девушке предложение.

Милославская никак не комментировала скорую свадьбу бывшего избранника, она полностью погрузилась в рабочий процесс и пригласила зрителей на спектакль со своим участием. „Сегодня финальный день „Крема“, вечером я буду без сил и очень занята отмечанием. Я очень люблю театр, но порционно. Я не могу в нем жить, не могу постоянно быть в процессе репетиции: я перегораю. Простите меня, театральные артисты, я правда вами восхищаюсь. Я очень люблю театр, но когда это по любви, когда есть крутая команда, яркий материал, вызов, смелость и юмор. Наш „Крем“ только начинает путь — каким он будет, никто не знает. Мне очень радостно быть частью этого безумного хаоса. А сколько людей я для себя здесь заново открыла — ко всем меня переполняет любовь“, — написала она.