Сильвестр Сталлоне назвал главного врага Рэмбо в возможном продолжении
В этом году Харрисон Форд появился на экранах в пятой части „Индианы Джонса» и доказал, что даже на девятом десятке можно представть в образе экшен-героя. Сталлоне же всего-то 77 — и этот юнец тоже рздумывает о возвращении к своей легендарной роли.
Сильвестр дебютировал в образе Рэмбо в 1982 году. „Первая кровь» получила хорошие отзывы в прессе и стала хитом мирового проката, собрав $125 млн при $15-миллионном бюджете. Естественно, что после такого успеха продюсеры задумались о создании франшизы. Последний на данный момент боевик о ветеране Вьетнамской войны вышел в 2019 году, разочаровал критиков и не смог окупить производственные расходы, — констатирует Lostfilm.
Похоже, впрочем, продюсеры готовы закрыть глаза на слабое выступление пятого фильма и дать старине Слаю ещё один шанс. Сам актёр пока в смятении. „Я могу расстаться с образом Рэмбо, — рассуждает Сталлоне. — Этот персонаж достаточно повидал, хотя студия все равно хочет снять еще один сиквел. Но с кем мне осталось бороться? С артритом?».
Актёр предложил альтернативу, где можно обойтись без него — телевизионный приквел, который рассказал бы о счастливой и беззаботной юности Рэмбо до того, как тот угодил во Вьетнам.