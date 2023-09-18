Сильвестр Сталлоне назвал главного врага Рэмбо в возможном продолжении

Сильвестр дебютировал в образе Рэмбо в 1982 году. „Первая кровь» получила хорошие отзывы в прессе и стала хитом мирового проката, собрав $125 млн при $15-миллионном бюджете. Естественно, что после такого успеха продюсеры задумались о создании франшизы. Последний на данный момент боевик о ветеране Вьетнамской войны вышел в 2019 году, разочаровал критиков и не смог окупить производственные расходы, — констатирует Lostfilm.

Похоже, впрочем, продюсеры готовы закрыть глаза на слабое выступление пятого фильма и дать старине Слаю ещё один шанс. Сам актёр пока в смятении. „Я могу расстаться с образом Рэмбо, — рассуждает Сталлоне. — Этот персонаж достаточно повидал, хотя студия все равно хочет снять еще один сиквел. Но с кем мне осталось бороться? С артритом?».

Актёр предложил альтернативу, где можно обойтись без него — телевизионный приквел, который рассказал бы о счастливой и беззаботной юности Рэмбо до того, как тот угодил во Вьетнам.