18.09.2023, 12:00
ВИДЕО | Сумасшедшая вечеринка! Käärijä и Томми Кэш выпустили совместную песню „It's Crazy, It's Party“
„Моя большая мечта мечта исполнилась, когда я наконец смог сделать с Томми Кэшем общую песню. После „Евровидения“ я был в отпуске и лежал на пляже, когда получил сообщение от Томми. Мы быстро сделали песню и „It's crazy, It's party“ отражает наш общий вайб“, - говорит Käärijä, который в этом году представлял Финляндию на „Евровидении“.
„Томми - артист высшего уровня, и я многому от него научился в процессе создания песни“, - добавил финн.