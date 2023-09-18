ВИДЕО | Сумасшедшая вечеринка! Käärijä и Томми Кэш выпустили совместную песню „It's Crazy, It's Party“

„Моя большая мечта мечта исполнилась, когда я наконец смог сделать с Томми Кэшем общую песню. После „Евровидения“ я был в отпуске и лежал на пляже, когда получил сообщение от Томми. Мы быстро сделали песню и „It's crazy, It's party“ отражает наш общий вайб“, - говорит Käärijä, который в этом году представлял Финляндию на „Евровидении“.