Замок, друзья и праздники со звездами в прошлом: Лиза и Гарри Галкины отмечают 10-летие в эмиграции

Еще на заре нулевых Алла Пугачева заморозила яйцеклетки, благодаря чему 18 сентября 2013-го у нее и Максима Галкина родились двойняшки. Известие об обращении супругов к услугам суррогатной матери изумило окружающих, но чем старше становились Лиза и Гарри, тем больше публика проникалась к ним теплотой и нежностью. И было за что — дети росли артистичными, смышлеными, с хорошим чувством юмора.

Что бы ни происходило со звездной четой, поклонники продолжали интересоваться судьбой двойняшек. Так, когда в прошлом году семья покинула страну, за что часть сограждан жестко осудила супругов, Лиза и Гарри избежали гнева толпы. Однако же с привычным образом жизни Лиза и Гарри распрощались, а значит, и их 10-й день рождения пройдет не в деревне Грязь, и не в роскошном столичном ресторане, как это бывало в предыдущие праздники. В какой же теперь обстановке воспитываются наследники певицы и шоумена?

Смена учебных заведений

Еще в 2015 малышей отдали в элитный московский детсад, где ребят обучали английскому и французскому, давали им уроки балета и хорового пения. Обучение в учреждении обходилось Галкину и Пугачевой в 2 тысячи евро на одного ребенка — не считая услуг двух нянь и водителя.

Кроме того, в замок в деревне Грязь регулярно приезжал преподаватель-француз, дававший частные уроки на дому, так что успехи в изучении языка проявились довольно быстро. Ну а когда настало время, детей устроили в гимназию, где часть занятий проходила на английском, причем в ряде случаев — с педагогами-носителями. Плавание, рукоделие и футбол входило в стоимость обучения, составляющую около 30 тыс. евро на двоих.

Сейчас же Лиза и Гарри учатся в одной из самых дорогих школ Израиля, расположенной к северу от Тель-Авива. Учреждение открылось четыре года назад одним из бывших совладельцев „ВКонтакте“ Вячеславом Мирилашвили, а стоимость обучения примерно равна той, что отдавали в Москве.

Отдых и праздники