Замок, друзья и праздники со звездами в прошлом: Лиза и Гарри Галкины отмечают 10-летие в эмиграции(1)
В конце февраля 2022-го Алла Пугачева и Максим Галкин перебрались с детьми в Израиль, оставив привычный быт в прошлом. Лизе и Гарри пришлось сменить школу, да и отмечать юбилей они будут не в замке в деревне Грязь или московском ресторане, а за границей, — со смешанными чувствами пишет „СтарХит“.
Еще на заре нулевых Алла Пугачева заморозила яйцеклетки, благодаря чему 18 сентября 2013-го у нее и Максима Галкина родились двойняшки. Известие об обращении супругов к услугам суррогатной матери изумило окружающих, но чем старше становились Лиза и Гарри, тем больше публика проникалась к ним теплотой и нежностью. И было за что — дети росли артистичными, смышлеными, с хорошим чувством юмора.
Что бы ни происходило со звездной четой, поклонники продолжали интересоваться судьбой двойняшек. Так, когда в прошлом году семья покинула страну, за что часть сограждан жестко осудила супругов, Лиза и Гарри избежали гнева толпы. Однако же с привычным образом жизни Лиза и Гарри распрощались, а значит, и их 10-й день рождения пройдет не в деревне Грязь, и не в роскошном столичном ресторане, как это бывало в предыдущие праздники. В какой же теперь обстановке воспитываются наследники певицы и шоумена?
Смена учебных заведений
Еще в 2015 малышей отдали в элитный московский детсад, где ребят обучали английскому и французскому, давали им уроки балета и хорового пения. Обучение в учреждении обходилось Галкину и Пугачевой в 2 тысячи евро на одного ребенка — не считая услуг двух нянь и водителя.
Кроме того, в замок в деревне Грязь регулярно приезжал преподаватель-француз, дававший частные уроки на дому, так что успехи в изучении языка проявились довольно быстро. Ну а когда настало время, детей устроили в гимназию, где часть занятий проходила на английском, причем в ряде случаев — с педагогами-носителями. Плавание, рукоделие и футбол входило в стоимость обучения, составляющую около 30 тыс. евро на двоих.
Сейчас же Лиза и Гарри учатся в одной из самых дорогих школ Израиля, расположенной к северу от Тель-Авива. Учреждение открылось четыре года назад одним из бывших совладельцев „ВКонтакте“ Вячеславом Мирилашвили, а стоимость обучения примерно равна той, что отдавали в Москве.
Отдых и праздники
За семейными торжествами семьи неустанно следили поклонники, ведь картинка красивой жизни казалась максимально привлекательной: двойняшки читали на праздниках стихи, трогательно благодарили маму за подаренную жизнь, искренне радовались презентам.
Похвастаться наследникам Пугачевой было чем: на заре жизни Борис Моисеев подарил им коляски, обитые мехом шиншиллы, Филипп Киркоров еще на четырехлетие вручил малышам целый чемодан презентов, ну а Алина Редель — самокаты, на которых дети рассекали по замку.
Само торжество тоже проходило с размахом и максимумом звездных гостей: как правило, родители арендовали кафе и нанимали аниматоров, развлекавших Лизу, Гарри, детей Сергея Лазарева, Светланы Лободы, Филиппа Киркорова и других знаменитостей.
Сейчас же главная звезда праздника, как это ни странно может звучать, — Максим Галкин. Или наоборот: любая встреча с папой превращается в праздник. Максим зарабатывает концертами по всему миру, поэтому не может постоянно быть рядом с детьми. Моменты воссоединения были особенно ценными и демонстрировались шоуменом в соцсетях: так, в апреле он вместе с Аллой Борисовной провожал двойняшек в израильскую школу, в мае ребята летали к отцу в Париж, ну а в августе, не изменяя традиции, семья отправилась на фестиваль Лаймы Вайкуле в Латвию.
Впрочем, есть большая вероятность, что 10-летие двойняшек семья отметит (или даже уже отмечает) с размахом и в полном составе: следующие концерты Галкина намечены на октябрь, так что у него достаточно времени на то, чтобы поздравить наследников как в старые добрые времена.