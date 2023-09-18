„Оппенгеймер“ установил новый мировой рекорд

Биографическая картина Кристофера Нолана опередила байопик о Фредди Меркьюри „Богемская рапсодия“, который в 2018 году собрал $902 млн в прокате. Результаты „Оппенгеймера“ шокировали даже продюсеров. Изначально Universal рассчитывали на кассу в полмиллиарда долларов. Теперь же они держат кулачки в надежде достигнуть эпического миллиарда.

Топ-5 байопиков по сборам сегодня выглядит так:

1. „Оппенгеймер“, $ 912 млн;

2. „Богемская рапсодия“, $ 902 млн;

3. „Снайпер“, $ 547 млн;

4. „Величайший шоумен“, $ 435 млн;

5. „Король говорит!“, $ 427 млн.

„Оппенгеймер“ также стал третьим самым кассовым фильмом 2023 года (выше оказались „Барби“ и „Братья Супер Марио в кино“) и третьим самым кассовым фильмом в карьере режиссера Кристофера Нолана. Только его „Темный рыцарь“ и „Темный рыцарь: Возрождение легенды“ превзошли этот трехчасовой биографический фильм.