„Оппенгеймер“ установил новый мировой рекорд
Фильм „Оппенгеймер“ собрал $912,7 млн в мировом прокате по итогам девятого уикенда, став самым кассовым байопиком в истории. Об этом сообщает The Wrap.
Биографическая картина Кристофера Нолана опередила байопик о Фредди Меркьюри „Богемская рапсодия“, который в 2018 году собрал $902 млн в прокате. Результаты „Оппенгеймера“ шокировали даже продюсеров. Изначально Universal рассчитывали на кассу в полмиллиарда долларов. Теперь же они держат кулачки в надежде достигнуть эпического миллиарда.
Топ-5 байопиков по сборам сегодня выглядит так:
1. „Оппенгеймер“, $ 912 млн;
2. „Богемская рапсодия“, $ 902 млн;
3. „Снайпер“, $ 547 млн;
4. „Величайший шоумен“, $ 435 млн;
5. „Король говорит!“, $ 427 млн.
„Оппенгеймер“ также стал третьим самым кассовым фильмом 2023 года (выше оказались „Барби“ и „Братья Супер Марио в кино“) и третьим самым кассовым фильмом в карьере режиссера Кристофера Нолана. Только его „Темный рыцарь“ и „Темный рыцарь: Возрождение легенды“ превзошли этот трехчасовой биографический фильм.