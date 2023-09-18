18.09.2023, 16:30
„Толстый и противный“: молодая жена унижениями заставила Михаила Шуфутинского похудеть(1)
ФОТО: Youtube
Певец Михаил Шуфутинский признался, что сбросил 18 килограммов после упреков жены в лишнем весе.
По словам артиста, молодая супруга назвала его „толстым, старым, нудным и противным“. Эти слова, подчеркнул Шуфутинский, сподвигли его сесть на диету. „Сказала: ''Тебя недостаточно ни в сексе, ни в жизни. Срочно бросай свой стиль жизни'', — приводит слова исполнителя издание.
Шуфутинский женат на танцовщице Светлане Уразовой, которая моложе его на 24 года. Женщина ранее работала в коллективе музыканта.
В начале сентября артист рассказывал, что поддерживает свою фигуру с помощью спорта и правильного питания.