Шоубиз
18.09.2023, 16:30

„Толстый и противный“: молодая жена унижениями заставила Михаила Шуфутинского похудеть

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Михаил Шуфутинский
Михаил Шуфутинский
ФОТО: Youtube

Певец Михаил Шуфутинский признался, что сбросил 18 килограммов после упреков жены в лишнем весе.

По словам артиста, молодая супруга назвала его „толстым, старым, нудным и противным“. Эти слова, подчеркнул Шуфутинский, сподвигли его сесть на диету. „Сказала: ''Тебя недостаточно ни в сексе, ни в жизни. Срочно бросай свой стиль жизни'', — приводит слова исполнителя издание.

Шуфутинский женат на танцовщице Светлане Уразовой, которая моложе его на 24 года. Женщина ранее работала в коллективе музыканта.

В начале сентября артист рассказывал, что поддерживает свою фигуру с помощью спорта и правильного питания.

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