„Толстый и противный“: молодая жена унижениями заставила Михаила Шуфутинского похудеть

По словам артиста, молодая супруга назвала его „толстым, старым, нудным и противным“. Эти слова, подчеркнул Шуфутинский, сподвигли его сесть на диету. „Сказала: ''Тебя недостаточно ни в сексе, ни в жизни. Срочно бросай свой стиль жизни'', — приводит слова исполнителя издание.