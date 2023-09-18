Украина выдвинула на „Оскар“ фильм „20 дней в Мариуполе“

Члены комитета проголосовали за выдвижение на номинацию в категории „Лучший международный полнометражный фильм“ документальной ленты Мстислава Чернова „20 дней в Мариуполе“, рассказывающей о первых днях российского вторжения в Украину.

Помимо „20 дней в Мариуполе“, в национальном отборе на „Оскар“ принимали участие картины „Железные бабочки“ Романа Любого, „Памфир“ Дмитрия Сухолиткого-Собчука, „Терриконы“ Тараса Томенко и „ШТТЛ“ Адриена Уолтера.

„20 дней в Мариуполе“ — документальная хроника первых дней российского вторжения. Команда репортеров The Associated Press, в составе которой были режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко, на протяжении 20 дней снимали методичное уничтожение Мариуполя российскими военными.

В январе 2023 года фильм „20 дней в Мариуполе“ получил приз зрительских симпатий на американском фестивале независимого кино „Сандэнс“.