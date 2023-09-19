Семейная идиллия: Лиза крепко обнимает маму, а Гарри возится у мангала – дети Пугачевой и Галкина отмечают день рождения

Максим Галкин опубликовал снимки детей, которые сегодня отмечают день рождения. На первом фото Лиза крепко обнимает звездную маму и широко улыбается в камеру. Обе надели праздничные наряды: девочка блестящее платье цвета металлик и ободок с бантиком, а Примадонна белую блузу с открытыми плечами.

На другом снимке позировал уже отец с сыном. Они не стали выбирать образы для торжества, поэтому сфотографировались в обычных футболках и шортах. Такой „лук“ оказался практичным, ведь парни занялись приготовлением мангала. На праздничном столе сегодня будет шашлык, рыба на углях и сосиски. „Ну отлично! Вот это я понимаю день рождения“, — одобрил Галкин, пока Гарри раздувал угли.

После ужина двойняшки торжественно задули свечи на торте, а семья вокруг громко веселилась, радовались, пела песни и поздравляла с Днем Рождения!

Сейчас семья проживает на вилле, стоимостью в шесть миллионов долларов, в Тель-Авиве. В просторном доме три этажа, а территория оснащена бассейном, тропическим садом и даже прудом с карпами.

74-летняя Алла Пугачева полностью погружена в воспитание детей. В окружении звезд считают: с двойняшками артистка наконец-то почувствовала, что такое быть мамой. Старшая наследница Примадонны все детство провела с бабушкой.