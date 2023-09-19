Фестиваль стартует через полтора месяца! PÖFF объявил первые фильмы-премьеры

На фестивале PÖFF состоится мировая премьера исторической драмы украинского режиссера Ивана Тимченко „Кислородная станция“ (Киснева Станція). Лидер крымскотатарского национального движения Мустафа Джемилев 15 лет провел в советских тюрьмах и лагерях. Основанный на его жизни художественный фильм будет бороться за главный приз кинофестиваля „Темные ночи“.



1980 год. Джемилева отправили на поселение в Сибирь. Он работает на кислородной станции, наполняя кислородом тяжелые баллоны. В селе произошло убийство. Из Москвы приезжает следователь, цель которого – привлечь к ответственности за это Джемилева, врага государства.



„Этот фильм напоминает нам, насколько античеловечным был тот режим, который представлял Советский Союз и который сейчас продолжает Россия“, – сказал о фильме сам режиссер.

79-летний Джемилев работал над восстановлением прав крымских татар, депортированных в Среднюю Азию в советское время, и их возвращением на родину. С 1966 по 1986 год его шесть раз арестовывали по обвинению в антисоветской деятельности. В 1975 году Джемилиев объявил 303-дневную голодовку – самую продолжительную в истории советского правозащитного движения – выживая только благодаря принудительному кормлению. Джемилеву разрешили вернуться на историческую родину только в 1989 году. В настоящее время он проживает в Киеве – Россия запретила ему въезд в оккупированный Крым.