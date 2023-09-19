Фестиваль стартует через полтора месяца! PÖFF объявил первые фильмы-премьеры
Кинофестиваль „Темные ночи“, который стартует через полтора месяца, объявил первые четыре фильма основной конкурсной программы.
На фестивале PÖFF состоится мировая премьера исторической драмы украинского режиссера Ивана Тимченко „Кислородная станция“ (Киснева Станція). Лидер крымскотатарского национального движения Мустафа Джемилев 15 лет провел в советских тюрьмах и лагерях. Основанный на его жизни художественный фильм будет бороться за главный приз кинофестиваля „Темные ночи“.
1980 год. Джемилева отправили на поселение в Сибирь. Он работает на кислородной станции, наполняя кислородом тяжелые баллоны. В селе произошло убийство. Из Москвы приезжает следователь, цель которого – привлечь к ответственности за это Джемилева, врага государства.
„Этот фильм напоминает нам, насколько античеловечным был тот режим, который представлял Советский Союз и который сейчас продолжает Россия“, – сказал о фильме сам режиссер.
79-летний Джемилев работал над восстановлением прав крымских татар, депортированных в Среднюю Азию в советское время, и их возвращением на родину. С 1966 по 1986 год его шесть раз арестовывали по обвинению в антисоветской деятельности. В 1975 году Джемилиев объявил 303-дневную голодовку – самую продолжительную в истории советского правозащитного движения – выживая только благодаря принудительному кормлению. Джемилеву разрешили вернуться на историческую родину только в 1989 году. В настоящее время он проживает в Киеве – Россия запретила ему въезд в оккупированный Крым.
Также впервые в мире будет представлен фильм мексиканского режиссера Хорхе Кучи „Плохой актер“ (Un actor malo). На съемках фильм актриса обвиняет своего коллегу в изнасиловании, он это отрицает. Начинается утомительный поиск истины и справедливости, где все – от суда до средств массовой информации – имеют свое мнение о произошедшем. Режиссер фильма уже произвел фурор своим предыдущим молодежным фильмом „50, или Два кита встречаются на пляже“, получившим приз молодежного жюри на фестивале молодежного и детского кино PÖFF Just Film (он был вдохновлен игрой „Синий кит“, которая распространилась в социальных сетях несколько лет назад и привела к самоубийствам).
Фильм бельгийского режиссера Джавада Ралиба „Амаль“ (Amal) – острая социальная драма о школьном учителе из Брюсселя, который призывает своих учеников-мусульман мыслить независимо и уважать права человека на свой страх и риск – впервые выходит к международной аудитории за пределами его родной страны.
Также на PÖFF состоится международная премьера фильма голландского режиссера Япа ван Хесдена „Человек из Рима“ (De Man uit Rome). В нем ватиканский священник-скептик отправляется в голландскую приграничную деревню, чтобы выяснить, можно ли официально признать чудотворной статую Девы Марии, по щекам которой, как говорят, лились слезы. Контакт с непоколебимой верой и преданностью местных жителей навсегда меняет его жизнь.
По словам директора PÖFF Тийны Локк, все четыре фильма затрагивают чрезвычайно актуальные и важные темы, которые волнуют нас здесь и сейчас. „Острая социальная направленность характеризует и остальную часть основной конкурсной программы, в которой дается срез важных проблем современности. Я считаю, что мы собрали очень сильную и интересную программу из оригинальных фильмов, которой можно гордиться“, – сказала она перед обнародованием программы, о которой скоро будет объявлено дополнительно.
Вся основная программа конкурса PÖFF будет объявлена 13 октября, тогда же начнется и предварительная продажа билетов.
В Таллинне также ожидаются авторы всех фильмов.
Победитель основной конкурсной программы получит приз в размере 20 000 евро, который вручит город Таллинн.
Кинофестиваль „Темные ночи“ пройдет в этом году на неделю раньше обычного, с 3-го по 19-е ноября.