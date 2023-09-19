Мэрилин Керро: вечно вторая на „Битве экстрасенсов“, долги Шепса, разрыв с мужем и трое детей

Детство Мэрилин Керро оказалось тяжелым: папа беспробудно пил, пока мама не выгнала его из дома. Женщина едва сводила концы с концами, и порой маленькой Мэри было нечего есть. То ли супруги сошлись, то ли мать вторично вышла замуж, но спустя годы в интервью Мэрилин рассказывала, что дома ее ждут три сестры и родители.

Первым проводником в мир магии для девочки стала тетя Сальме, гадавшая жителям деревни. Однажды родственница исчезла и больше никогда не возвращалась, оставив после себя лишь старую Библию. По словам Мэрилин, дар ясновидения она унаследовала от прабабушки. Друзей у Керро почти не было, так что дни она коротала, устраивая спиритические сеансы на окраине деревни.

Окончив школу с отличием, юная ведьма начала работать, так как денег на обучение в вузе у семьи не имелось. Мэрилин трудилась продавщицей и фасовщицей на овощебазе, пока не поняла, что может добиться большего, став моделью. Она уехала в Таллин, где снималась в журналах и дефилировала по подиуму шесть лет. Вот только стремление к внешнему совершенству довело Керро до анорексии и булимии. Как же от карьеры манекенщицы девушка вернулась к эзотерике? 18 сентября медиуму исполняется 35, и самое время поведать о ее судьбе до и после „Битвы экстрасенсов“.

Три попытки победить в „Битве экстрасенсов“



Легенда гласит, что Мэрилин занималась модельным бизнесом до тех пор, пока к ней не явился дух прабабушки, указавший путь к эзотерике. Поговаривали, что за помощью Керро обращалась к участникам седьмого и 11-го сезонов „Битвы экстрасенсов“, Алексею Похабову и Виталию Гиберту. Алексей не сумел помочь Мэри с трактованием ее видений, так что девушка продолжила познавать мир магии самостоятельно.



Когда она достаточно много узнала, то решила испытать себя в 14 сезоне телепроекта „Битва экстрасенсов“. Рыжеволосая ведьма проводила ритуалы с вызовом духов умерших, практиковала магию вуду и проливала кровь животных, внушая окружающим ужас. Тем не менее задания она проходила мастерски, а в финале заняла второе место.