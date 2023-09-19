ТОП-7 онлайн-премьер сентября

Сидя в барах с тортом

„Сидя в барах с тортом“ от режиссера „Идеального голоса 3“ Триш Ши — подходящий вариант для любителей внезапных сюжетных поворотов. Главная героиня картины — Джейн (Яра Шахиди) — испытывает трудности в общении с противоположным полом. Ее близкая подруга Коррин (Одесса Эзайон) решает эту проблему радикально: она предлагает Джейн приходить на свидания сразу с тортом — тем более, что у девушки есть определенный талант к кулинарии. Картина, которая начинается как классический ромком, внезапно оборачивается драмой, когда Джейн диагностируют рак мозга. Все та же Коррин делает все возможное, чтобы подруга не утратила интереса к жизни.

„Сидя в барах с тортом“ примерно с равной долей вероятности может оказаться как манипулятивной мелодрамой, так и метким высказыванием о жестокости и непредсказуемости жизни. Сюжет у фильма в любом случае достаточно нетривиальный и заслуживает внимания.

Граф

„Граф“ чилийского режиссера Пабло Ларраина (“Джеки“, „Спенсер“) не так давно прогремела в конкурсной программе Венецианского кинофестиваля, по итогам которого фильм получил приз за лучший сценарий. Тем не менее критики сходятся на том, что „Граф“ — далеко не лучшая работа чилийца, совсем недавно претендовавшего на „Оскар“. Впервые за десять лет Ларраин уходит от изображения женщин в кино и вновь обращается к мужчинам, а также к их токсичному стремлению к власти.

Главный герой „Графа“ — диктатор-вампир, который буквально высосал из своей страны все силы, используя в качестве инструмента репрессии, пытки и цензуру. Граф, за образом которого легко узнать Пиночета, предстает в ленте уставшим злодеем, который окончательно устал от жизни и жаждет скорой встречи со смертью.

Отвязные дворняги