ТОП-7 онлайн-премьер сентября
Delfi.lv рекомендует семь самых интересных стриминговых премьер этого месяца: от новой короткометражной ленты от мастера симметрии Уэса Андерсона до новой части знаменитой франшизы „Дети шпионов“ от Роберта Родригеса.
Сидя в барах с тортом
„Сидя в барах с тортом“ от режиссера „Идеального голоса 3“ Триш Ши — подходящий вариант для любителей внезапных сюжетных поворотов. Главная героиня картины — Джейн (Яра Шахиди) — испытывает трудности в общении с противоположным полом. Ее близкая подруга Коррин (Одесса Эзайон) решает эту проблему радикально: она предлагает Джейн приходить на свидания сразу с тортом — тем более, что у девушки есть определенный талант к кулинарии. Картина, которая начинается как классический ромком, внезапно оборачивается драмой, когда Джейн диагностируют рак мозга. Все та же Коррин делает все возможное, чтобы подруга не утратила интереса к жизни.
„Сидя в барах с тортом“ примерно с равной долей вероятности может оказаться как манипулятивной мелодрамой, так и метким высказыванием о жестокости и непредсказуемости жизни. Сюжет у фильма в любом случае достаточно нетривиальный и заслуживает внимания.
Граф
„Граф“ чилийского режиссера Пабло Ларраина (“Джеки“, „Спенсер“) не так давно прогремела в конкурсной программе Венецианского кинофестиваля, по итогам которого фильм получил приз за лучший сценарий. Тем не менее критики сходятся на том, что „Граф“ — далеко не лучшая работа чилийца, совсем недавно претендовавшего на „Оскар“. Впервые за десять лет Ларраин уходит от изображения женщин в кино и вновь обращается к мужчинам, а также к их токсичному стремлению к власти.
Главный герой „Графа“ — диктатор-вампир, который буквально высосал из своей страны все силы, используя в качестве инструмента репрессии, пытки и цензуру. Граф, за образом которого легко узнать Пиночета, предстает в ленте уставшим злодеем, который окончательно устал от жизни и жаждет скорой встречи со смертью.
Отвязные дворняги
В 2023-м году фильмы с говорящими домашними животными кажутся диким архаизмом, однако на них, по всей видимости, все еще есть спрос в Голливуде. Впрочем, не все так плохо: режиссером „Отвязных дворняг“ выступил Джош Гринбаум (“Новенькая“), а сценаристом — Дэн Перро, шоураннер культового комедийного сериала „Американский вандал“. Актерский каст фильма также радует, за дело взялись ветераны жанра в лице Уилла Феррелла, Айлы Фишер (“Шопоголик“), Джош Гад (“Собачья жизнь“), Уилл Форте (“Последний мужчина на земле“).
Действие „Отвязных дворняк“ разворачивается вокруг пса Реджи, который оказывается на улице по воле непутевого хозяина. Дворняги объясняют наивному герою о том, что он стал жертвой самого настоящего абьюза и не должен мириться с таким отношением. Трейлер фильма обещает море черных шуток и красивых собак, созданных по последним технологиям CGI. Впрочем, тот факт, что „Отвязные дворняги“ не добрались до мирового проката, показывает, что фильм не так хорош, как хочет казаться.
Никто не спасет тебя
Научно-фантастический хоррор „Никто не спасет тебя“ рассказывает о девушке по имени Бринн (Кэтрин Дивер), замкнуто живущей в отдаленной от города хижине. В один прекрасный (или ужасный) день в жилище Бринн проникает некая инопланетная сущность, которая начинает вселяться в тело каждого, кого угораздит оказаться поблизости.
Новый режиссерский проект Брайана Даффилда, продюсера „Кокаинового медведя“ и сценариста „Няньки“, может показаться не особо интригующим, особенно на этапе трейлера. Тем не менее Даффилд на деле доказал, что способен даже из самой тривиальной истории (“Спонтанность“) может слепить настоящую конфетку. Хотя бы по этой причине „Никто не спасет тебя“ заслуживает своего шанса. Тем более, что сиквел „Дюны“ уже убрали из прокатной сетки.
Дети шпионов
Любимая франшиза миллениалов „Дети шпионов“ от режиссера Роберта Родригеса возвращается, но стоит ли считать это хорошей новостью? Предыдущая работа Родригеса — криминальный боевик „Гипнотик“ с Беном Аффлеком — не выдерживает никакой критики. А новые „Дети шпионов“, по всей видимости“, будут паразитировать на успехе оригинала.
Главные роли в фильме достались бывшему Шазаму Закари Ливаю и Джине Родригес из „Девственницы Джейн“. Роли маленьких шпионов сыграют начинающие актеры Коннор Эстерсон и Фабиола Андухар.
По сюжету, отпрыски Танго-Торрес должны будут вновь спасти родителей, которые оказались в ловушке главного злодея.
Чудесная история Генри Шугара
Не успел отгреметь „Город астероидов“, один из фаворитов минувшего Каннского кинофестиваля, как Уэс Андерсон приготовил новую короткометражку с не менее выдающимися актерами. В основу сюжета „Чудесной истории Генри Шугара“ легло одноименное произведение знаменитого сказочника Роальда Даля (“Матильда“).
Главный герой — обеспеченный мужчина в исполнении Бенедикта Камбербэтча — пытается научиться видеть без использования непосредственно глаз, чтобы жульничать во время игры в карты.
Премьера фильма, хронометраж которого составил сорок минут, прошла на Венецианском кинофестивале. „Чудесная история“ была показана вне конкурса и поэтому никаких призов не снискала, тем не менее зрители приняли картину очень тепло.
Флора и сын
Весточка с фестиваля независимого кино „Сандэнс“, музыкальная трагикомедия „Флора и сын“ от главного голливудского романтика Джона Карни (“Хоть раз в жизни“) рассказывает о молодой матери (Ив Хьюсон), которая пытается увлечь сына музыкой. Для этого она даже нанимает онлайн-учителя по гитаре (Джозеф Гордон-Левитт) — он внезапно проникается мальчиком и помогает ему выйти из проблемной компании.
„Флора и сын“ кажется классическим feel good movie, после просмотра которого хочется позвонить близким и поговорить по душам. Критики „Сандэнса“ новую работу Карни приняли с большим восторгом — по всей видимости, за столько лет режиссер так и не разучился говорить со зрителями языком любви. А большего и не нужно.
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