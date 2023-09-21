Эксклюзив RusDelfi | Михаил Козырев: „Нельзя наполовину продать душу дьяволу - он заберёт всё“

- Каждый выбирает для себя. И каждый человек способен к безграничному самооправданию. Самооправдание - это очень удобная подстилка, на которую можно упасть, и тебе не будет больно. Я, в данном случае, не являюсь исключением. В моей жизни был период работы с Борисом Абрамовичем Березовским, о котором лично я не могу сказать ни одного плохого слова. Я видел от него только добро. Он дал мне возможность осуществить мои мечты. Благодаря ему появились „Наше радио“, радио „Ультра“, фестивали „Нашествие“ и „Чартова дюжина“. И я также занимался тогда самооправданием. Я мог предъявить ему претензии в отношении его шагов в политике, но я редко задавал ему вопросы. Хотя вопрос о Путине я ему задал едва ли не сразу - о чём он думал, почему рекомендовал его? Это было в 2000 году. Я говорю: „Борис Абрамович, он же КГБэшник!“ На что Березовский сказал: „Мишенька, не волнуйся, он наш КГБэшник. Все будет нормально, я тебе обещаю“. В итоге он впал в глубокую многолетнюю депрессию, когда понял, какую ошибку совершил. В итоге она привела его к самоубийству. Сегодня мы наблюдаем безграничное половодье самооправдания. Если разговаривать с каждым из людей культуры, которые сегодня взаимодействуют с государством, делают что-то на государственные деньги, мы услышим очень много аргументов, со многими из которых будет очень сложно полемизировать. Основной аргумент, который будут предъявлять люди, продолжающие это делать - такие условные Константины Богомоловы и Олеги Меньшиковы - они будут говорить: „Если не будет нас, на наше место придут те, кто хуже“. И это для них один из форпостов оправдания. У Кости Хабенского тот же самый аргумент: „Не будет меня, кто придёт в МХТ? Какой-нибудь Эдик Бояков или Захар Прилепин, или какой-нибудь ещё деятель культуры средней руки, но очень подобострастный, вы этого хотите? Чтобы эти жемчужины, эти спектакли, которые дают людям, сидящим в зале, надежду на то, что они здесь не одни оставлены, когда они со сцены слышат острые шутки, иронию, фрондёрство и сарказм по отношению к власти, вы хотите чтобы это исчезло? Чтобы в театре были исключительно патетические, патриотические поделки? Нет, это будет только хуже. Мой долг держать моё место и делать то, на что у меня есть талант“. И возможно, если бы я посмотрел какие-то из этих спектаклей, я бы проникся. Беда заключается в том, что это зло, к которому они примыкают, к которому прикасаются, оно обладает способностью к безграничному расширению. Оно не остановимо. Нельзя наполовину или на три четверти продать душу дьяволу - дьявол заберет всё. И подтверждение этому мы увидели на открытии мемориала на Курской дуге, когда Хабенский читал стихи на той же сцене, где Путин награждал героев СВО. Много лет назад, в письме моим друзьям рок-н-ролльщикам, я описал, как будет развиваться ситуация. В советские времена была такая телевизионная передача производства ГДР „Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас“. Первое предложение власти было „Делай с нами!“ - то есть, заткнись и просто примкни, можешь петь что хочешь, но пой в наших рядах. „Делай как мы!“ означало - забудь про свои песни и пой то, что мы тебе говорим. А „Делай лучше нас“ - иди впереди, предвосхищая наши желания. Самая страшная картина, когда некоторых музыкантов, которых мы когда-то уважали, мы видим поющими на стадионе в Лужниках рядом с Путиным и с Шаманом, который символизировал перевоплощение страны в новый рейх. Они будут подпевать, как подпевает сейчас в одной из песен Саша Скляр, лидер группы „Ва-Банк“, мой давний приятель и коллега по радио „Максимум“. Абсолютно культовый человек для ребят, которые занимались альтернативной музыкой. Саша был их наставником, он их вдохновлял. Он слушал кассеты, которые они ему приносили, он с ними говорил, ставил в программах их музыку, и ничто не предвещало беды. Хотя я насторожился, когда в какой-то момент к нему пришло чрезмерное увлечение Александром Дугиным. В результате мы видим „венец карьеры“ Александра Ф. Скляра - он стоит за правым плечом Шамана и поёт вместе со всеми артистами песню „Встанем“. Я очень хочу избежать огульного обобщения - в пору войны обобщать в принципе нельзя. Нужно обращаться к человеку с его индивидуальным выбором и позицией. Я не хочу говорить, что все художники, артисты и музыканты, которые остались в России, неизбежно закончат за правым плечом Шамана. Но в той музыкальной среде, с которой я расстался, дилемма чёрно-белая - либо ты поёшь под дудку государства, либо молчишь, стараясь отбиться от всех предложений всеми возможными способами. Я для себя решил что вычёркиваю из собственной жизни только тех, кто перешёл на сторону зла. Только тех, кто согласился на альянс с этим левиафаном, надеясь на то, что левиафан их не съест. Я могу назвать несколько имён очень достойных музыкантов, которые отбиваются от этого под разными предлогами, не вписываются ни во что, не пересекают порог этих кабинетов. Некоторые перешли на полу-подпольное существование и стараются выжить, ведь надо понимать, что музыкант при отмене концертов лишается средств к существованию.