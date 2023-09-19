ФОТО | О поэте Юхане Лийве снимут триллер: он будет расследовать убийства в эстонской деревне

По словам режиссера Яака Кильми, Юхан Лийв – одна из наиболее выдающихся и лирических фигур истории эстонской литературы. В фильме он примеряет на себя роль детектива, расследуя грубые убийства в захолустной и пришедшей в запустение эстонской деревне конца XIX века. „Тема фильма – исключительность творца, умение улавливать полутона и четвертьтона. Юхан Лийв, которому нечего терять, потому что у него ничего нет, одиноким рыцарем борется за справедливость в недалеком мелочном обществе“, – рассказал Кильми.

Из воспоминаний современников Юхана Лийва известно, что тот был гораздо более сложной личностью, чем мы привыкли думать о лирическом поэте. Он был беден, страдал болезнью легких и душевным недугом, у него был тяжелый характер, а его талант был непризнан. Юхан Лийв желал быть свободным писателем, но общество этому не благоволило. Страдая манией преследования и бредом величия, он сделался замкнутым и подозрительным, неоднократно оказывался в больнице для душевнобольных.

Продюсер Армин Кару отметил, что „Тень“ – это мрачный, полный напряженного ожидания триллер с сюжетными ходами, которые будут знакомы зрителю по детективам Индрека Харгла. „Персонаж Юхана Лийва в „Тени“ также обладает сложным характером, он сверхчувствительный человек, но одновременно и чрезвычайно прозорливый. Детективный талант Лийва основан на его остром восприятии и умении видеть связи между обстоятельствами, остающиеся незаметными для остальных“, – сказал Кару.

Работа над картиной началась в Тарту, где снималась сцена побега Юхана Лийва из больницы для душевнобольных, и продолжатся в Алатскиви. Съемки проходят с сентября по октябрь.

Исторический триллер „Тень“ можно будет увидеть в кинотеатрах осенью 2024 года. За дистрибуцию фильма отвечает Hea film.

Сюжет:

В темные времена в комнате с черным потолком борется за справедливость Юхан Лийв – страдающий поэт и не терпящий компромиссов детектив. Умея заглянуть глубоко в душу человека, он расследует зловещие убийства в Эстонии конца XIX века.