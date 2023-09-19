ФОТО | О поэте Юхане Лийве снимут триллер: он будет расследовать убийства в эстонской деревне
В Тарту начались съемки картины Яака Кильми – исторический триллер „Тень“ покажет жизнь Юхана Лийва под неожиданным углом. В фильме страдающий шизофренией поэт неожиданно для себя становится детективом, расследуя убийство и рискуя собственной жизнью во имя правды. Автор сценария – Индрек Харгла. В роли Юхана Лийва – Пяэру Оя.
По словам режиссера Яака Кильми, Юхан Лийв – одна из наиболее выдающихся и лирических фигур истории эстонской литературы. В фильме он примеряет на себя роль детектива, расследуя грубые убийства в захолустной и пришедшей в запустение эстонской деревне конца XIX века. „Тема фильма – исключительность творца, умение улавливать полутона и четвертьтона. Юхан Лийв, которому нечего терять, потому что у него ничего нет, одиноким рыцарем борется за справедливость в недалеком мелочном обществе“, – рассказал Кильми.
Из воспоминаний современников Юхана Лийва известно, что тот был гораздо более сложной личностью, чем мы привыкли думать о лирическом поэте. Он был беден, страдал болезнью легких и душевным недугом, у него был тяжелый характер, а его талант был непризнан. Юхан Лийв желал быть свободным писателем, но общество этому не благоволило. Страдая манией преследования и бредом величия, он сделался замкнутым и подозрительным, неоднократно оказывался в больнице для душевнобольных.
Продюсер Армин Кару отметил, что „Тень“ – это мрачный, полный напряженного ожидания триллер с сюжетными ходами, которые будут знакомы зрителю по детективам Индрека Харгла. „Персонаж Юхана Лийва в „Тени“ также обладает сложным характером, он сверхчувствительный человек, но одновременно и чрезвычайно прозорливый. Детективный талант Лийва основан на его остром восприятии и умении видеть связи между обстоятельствами, остающиеся незаметными для остальных“, – сказал Кару.
Работа над картиной началась в Тарту, где снималась сцена побега Юхана Лийва из больницы для душевнобольных, и продолжатся в Алатскиви. Съемки проходят с сентября по октябрь.
Исторический триллер „Тень“ можно будет увидеть в кинотеатрах осенью 2024 года. За дистрибуцию фильма отвечает Hea film.
Сюжет:
В темные времена в комнате с черным потолком борется за справедливость Юхан Лийв – страдающий поэт и не терпящий компромиссов детектив. Умея заглянуть глубоко в душу человека, он расследует зловещие убийства в Эстонии конца XIX века.
Тарту, 1894 год. Юхан Лийв бежит из больницы для душевнобольных, убежденный, что его преследует царская охранка, планирующая арестовать его по подозрению в антигосударственной деятельности.
Тем временем хуторянин Мадьюс с женой Лийзе находят на помещичьей земле клад. Найденными монетами хуторянин расплачивается за долги в корчме, скрывая происхождение денег. На следующий день его находят в собственной повозке убитым.
Прибывший в родной край Юхан Лийв неожиданно для себя становится свидетелем расследования убийства. Когда арестован невиновный, Юхан решает вмешаться и помочь выявить правду. С этого момента он оказывается втянут в круговорот зловещих событий.
Главный герой фильма, открывающийся с неожиданной стороны известный поэт, по словам психиатров – безнадежный случай. Самовлюбленный и несговорчивый, по ходу этой истории он доказывает свой талант следователя, хоть и чудака, рискуя во имя истины своей жизнью.
Режиссер киноленты – Яак Кильми («Башня-Наоборот“, „Диско и ядерная война“, „Герои“). Автор сценария – Индрек Харгла (трилогия „Аптекарь Мельхиор“). Продюсерами фильма выступают Кристьян Таска, Танель Таттер, Вейко Эскен и Армин Кару; сопродюсер – Туули Роосма. Оператор – Михкель Соэ («Аптекарь Мельхиор“, „Вишневый табак“); художник – Каролийна Кулл («Шуты славы“); художник по костюмам – Ану Ленсмент («Герои“, „Похороны по-эстонски“, „Sangarid“, „Лестница на небеса“); художник по гриму – Гристина Пахманн («Аптекарь Мельхиор“, „Шуты славы“); монтажер – Яак Оллино («Темный рай“, „Калев“); композитор – Ардо Ран Варрес; руководитель отдела каскадеров – Роман Несо Лаупмаа; руководитель по постпроизводству – Ян Вильюс.
В фильме играют: Пяэру Оя (в роли Юхана Лийва), Керсти Хейнлоо, Райн Симмул, Кароль Кунтсель, Элис Сийль, Пеэтер Таммеару, Лена Барбара Лухсе, Рихо Кютсар, Аго Андерсон, Андрес Мяхар, Тармо Тагаметс, Меэлис Ряммельд, Вейко Янес, Индрек Саммуль и др.
Фильм снимают: Taska Film («Имена в граните“, „1944“, „Зима“, „02“, „Аптекарь Мельхиор“), Hansafilm («Правда и справедливость“, „Аптекарь Мельхиор“) и Apollo Film Production («Зима“, „Болото“, „Аптекарь Мельхиор“, „Отдыхающие“).
Фильм производится при поддержке Тартуского фонда кино, DHL, Cramo, A. le Coq, Puumarket, Apotheka и Postimees. Поддержку в развитии проекта также оказал Эстонский институт кино.