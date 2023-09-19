Самоназванный фаворит Пугачевой назвал сумму вложений Примадонны в его раскрутку

По словам исполнителя, Примадонна считала, что у Савина „должно быть все только самое лучшее, так как он придал красок ее жизни“.

„Поначалу мне было неловко, что за меня платит женщина. Но Алла настаивала и говорила, что ей это не то что не в тягость, а, наоборот, в удовольствие“, — вспомнил он.

12 сентября самоназванный фаворит Пугачевой рассказал о наказании певицы за измену с клипмейкером Ириной Мироновой. Савин подчеркнул, что артистка лишила исполнителя своей поддержки. Он добавил, что после его начала отношений с Мироновой Пугачева „была в ярости“ и „наказывала жестоким игнором“.

Незадолго до этого Савин также высказался о браке Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), отметив, что Примадонна говорила ему об отсутствии любви к своему мужу. По словам Савина, Пугачевой просто „комфортно“ жить с Галкиным.