Макаревич обратился к россиянам: „Сидите без лекарств“

Лидер группы „Машина времени“ Андрей Макаревич со своей четвертой супругой Эйнат Кляйн в марте 2022 года переехал жить в Израиль. Они обосновались в курортном городе Нетания.

После начала войны в Украине певец не скрывал свою позицию, открыто выступал против действий России. Сейчас мыслей о возвращении на родину у Андрея Вадимовича точно нет.

Накануне в одном из интервью Макаревич рассказал о том, что его соотечественники страдают от санкций на лекарства.

По словам музыканта, россияне сами виноваты в том, что получили ограничения по ввозу необходимых медикаментов в страну.

„Как думаешь, почему наложили санкции на лекарства? Думаешь, они просто так проснулись утром и решили: ''Давай-ка наложим санкции на лекарства, чтоб России хуже жилось''. Да? Наверное, они хотят нас со свету свести, правда? Где-то я про это читал“, — говорит Макаревич.

Он отметил, что к такому результату привело молчание людей:

„По башке получили жители, которые делали вид, что все хорошо. Теперь они сидят без лекарств и говорят: ''А как же так? '' А вот так. Сидите без лекарств“.

В новом интервью музыкант заявил, что несмотря ни на что он скучает по родине. Особенно ему не хватает природы:

„Здесь все совсем другое. Охоты тут нет, рыбалка сильно ограничена. Она тут морская в основном. Здесь много другого. Вот пойти бы за грибами, за лисичками…“

Фронтмен группы „Машина времени“ уверен, что ситуация в мире точно изменится и наступит мир. Тогда возможно и сам вернется домой. Но когда это время наступит — Макаревич не знает.