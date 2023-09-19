ФОТО | Время над ним не властно: люди ахнули, увидев Рыбака из „Евровидения“ спустя много лет

Проснувшись знаменитым после „Евровидения“, он продолжал выпускать альбомы, колесил по миру с гастролями и появлялся в различных шоу. По истечении большого отрезка времени он не растерял армию фанатов — за жизнью артиста до сих пор пристально следят тысячи людей. Они могут наблюдать за Рыбаком в популярной соцсети.

Пожалуй, больше всего публику удивляет тот факт, что с годами музыкант почти не изменился внешне. В настоящее время уроженцу Беларуси 37 лет, но мало что выдает его истинный возраст. Каждая публикация певца сопровождается массой комментариев.

„Люблю тебя“, „Почему ты не стареешь?“, „Годы идут, а он все прекраснее“, — пишут фолловеры.