Шик, блеск, красота: Меган Маркл потратила 300 тысяч долларов королевской семьи, чтобы покрасоваться на людях

Меган Маркл хоть и порвала с британской королевской семьей и отреклась от соответствующих обязанностей, все-таки посетила традиционные „Игры непобежденных“ в Дюссельдорфе.

Ее муж, принц Гарри, традиционно участвует в соревнованиях для бывших военных, он не стал игнорировать это событие и на сей раз.

Его супруга составила ему компанию, хоть и прибыла несколько позже. Меган Маркл заявила, что не могла оторваться от своих детей, ей было жалко их оставлять.

Как заметили инсайдеры, на сей раз Меган Маркл блистала на мероприятии как никогда. Обычно она старалась выглядеть скромнее, приблизиться к народу. Но в этот раз менее чем за неделю она выгуляла столько нарядов и украшений, что просто диву можно даваться.

Как посчитали эксперты, только на один такой светский день Меган Маркл потратила на наряды и аксессуары около 300 тысяч долларов, переодеваясь по 2–3 раза за день.

Наряд же, в котором она пришла на закрытие игр, обошелся ей в 100 тысяч долларов.

Хейтеры не упустили случая, чтобы поиздеваться над Меган Маркл. Они убеждены, что герцогиня хоть и вышла из состава британской королевской семьи, все равно продолжает жить за ее счет. Ведь именно на сливе информации о ней журналистам, Меган Маркл сейчас живет не просто безбедно, а богато.