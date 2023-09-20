Популярная украинская группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ даст большой концерт в Таллинне

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ — популярная украинская группа, которая собирает тысячи людей в залах и имеют миллионы прослушиваний на различных музыкальных платформах. Их произведения являются воплощением мировоззрения украинцев – смелых, чувственных и непобедимых. В их музыке бьется стремление к свободе, а с их песнями распространяется слава Украины!

BEZ OBZOMEHEN любят за качественную украинскую музыку, открытость и гражданственность. С начала полномасштабного вторжения в Украину музыканты работали волонтерами и организовывали концерты перед воинами и жителями освобожденных от оккупации городов.

Концерты группы обрели новый смысл: это призыв не молчать, это посвящение героям, защищающим справедливость. Каждая покупка билета – это не только пожертвование на поддержку украинских военных, но и вклад в победу Украины.

3 октября прозвучат любимые фанатами и новые песни: „Зорі папалали“, „Героям“, „Без ней нейк“, „Листопад“, „Вільни люди“ и другие.