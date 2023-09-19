Шоубиз
19.09.2023, 21:16

Актер Алексей Янин, о смерти которого ошибочно сообщили в начале месяца, умер сегодня

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Алексей Янин
Алексей Янин
ФОТО: Youtube

Скончался актëр Алексей Янин. Ему было 40 лет.

Ранее мы писали, как 2 сентября появилась ложная информация о смерти актëра. Супругу Янина обманули мошенники, которые представились сотрудниками Склифа, вечером того же дня она опровергла смерть мужа в Инстаграме.

После 2 сентября Янин находился в реанимации, последние восемь лет жизни он боролся с последствиями тяжелого инсульта.

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