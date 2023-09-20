„Мы все в шоке...“ Основатель таллиннского ночного клуба и диджей внезапно умер в Таиланде

„Все произошло так внезапно, мы все в шоке...“ - пишет в соцсетях дядя Хепнера, который сообщил о его смерти.

Он рассказал, что Янек Хепнер потерял сознание в ванной комнате своего отельного номера и скончался. Его девушка тут же вызвала скорую помощь, но медики уже ничего не могли сделать.

По словам дяди, процесс по возвращению тела Хепнера в Эстонию будет сложным и может обойтись от 10 000 до 20 000 евро. Поэтому близкие организовали сбор пожертвований.

Янек Хепнер родился 30 июля 1978 года в Таллинне. В 2014 году он открыл в эстонской столице ночной клуб Mishka. Последние пару лет Хепнер занимался своим баром на Пхукете под названием Lovelust.

Прошлым летом диджей выступал в Sunset Lounge в Пярну.