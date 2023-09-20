„Надеемся, справится“: стало известно о состоянии Александры Пахмутовой после смерти мужа

Состояние женщины тяжелое в эмоциональном плане, она постоянно плачет, отмечает источник. Она отказывается отвечать на телефонные звонки и тем более участвовать в „поминальных“ ток-шоу. Пахмутова находится под присмотром врачей. „Но она — женщина волевая, сильная. Мы все надеемся, что она справится с такой трагедией“, — сказал он.