„Я джентельмен старой закалки“. Вернувшегося к жене Яна Ууспыльда вновь заметили в компании бывшей любовницы

Бригита Антон в комментарии для Kroonika еще раз заверила, что она и Ууспыльд больше не вместе. „То, что мы вместе - неправда, но он меня действительно отвозил домой из Deja Vu (заведение в Старом городе - прим. ред.)“, - сказала Антон.

Kroonika связалась и с сами Ууспыльдом. Актер ответил, что написанное в Elu24 - что он продолжает общаться с любовницей - полная клевета. „Я не представляю, откуда они берут это. Мы с Бригитой уже разошлись два месяца назад. Я был с семьей“.