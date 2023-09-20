Шоубиз
20.09.2023, 13:00

„Я джентельмен старой закалки“. Вернувшегося к жене Яна Ууспыльда вновь заметили в компании бывшей любовницы

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Öised toimetamised
Öised toimetamised
ФОТО: Kollaaž | Ekspress Meedia

Недавно СМИ получили информацию, что в субботу ночью Яна Ууспыльда вновь заметили в компании своей бывшей возлюбленной Бригиты Антон и певицы Элизы Колк в Старом городе - он подвозил девушек. Приславший Elu24 наводку свидетель беспокоится за отношения актера с женой. Ууспыльда эта новость огорчила: „Жаль, что подобную клевету и вовсе тиражируют“.

Бригита Антон в комментарии для Kroonika еще раз заверила, что она и Ууспыльд больше не вместе. „То, что мы вместе - неправда, но он меня действительно отвозил домой из Deja Vu (заведение в Старом городе - прим. ред.)“, - сказала Антон.

Kroonika связалась и с сами Ууспыльдом. Актер ответил, что написанное в Elu24 - что он продолжает общаться с любовницей - полная клевета. „Я не представляю, откуда они берут это. Мы с Бригитой уже разошлись два месяца назад. Я был с семьей“.

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