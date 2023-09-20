20.09.2023, 13:00
„Я джентельмен старой закалки“. Вернувшегося к жене Яна Ууспыльда вновь заметили в компании бывшей любовницы(2)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Недавно СМИ получили информацию, что в субботу ночью Яна Ууспыльда вновь заметили в компании своей бывшей возлюбленной Бригиты Антон и певицы Элизы Колк в Старом городе - он подвозил девушек. Приславший Elu24 наводку свидетель беспокоится за отношения актера с женой. Ууспыльда эта новость огорчила: „Жаль, что подобную клевету и вовсе тиражируют“.