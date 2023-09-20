Детектив-шоу! Наследника Вячеслава Зайцева отравили

„После тренировки почувствовал себя плохо: озноб, тошнота, колики в животе. Подумал, съел что-то не то. Но потом догадался, что мне подсыпали что-то, — рассказал Эдуард Кривенко. — Если умру, похороните меня рядом с моим другом Вячеславом Зайцевым. А затем вместе перезахороните“.

Выписавшись из больницы, наследник легендарного кутюрье приехал в студию одного из российских ток-шоу, чтобы поделиться подробностями. „Сдаваться не намерен, выкарабкаюсь — дойду до конца. На сто процентов чувствую, что это агрессия со стороны недоброжелателей. Была интоксикация всего организма“, — заявил Кривенко.

Эдуард уверяет — он не охотник за имуществом Вячеслава Зайцева, для него лишь важно продолжить дело именитого дизайнера.

Помимо Кривенко, на Дом моды Зайцева претендуют Иван Рыбников, а также Александр Романов — мужчины называют себя внебрачными наследниками кутюрье. Зато признанный сын Вячеслава Михайловича Егор не дает интервью и не ходит по ток-шоу.