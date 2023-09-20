Не бил только по лицу: Линда Евангелиста с ужасом вспоминает мужа-тирана
Закадровая жизнь моделей зачастую совсем не такая, какой представляет ее общественность. Раскрыть изнанку индустрии культовые звезды глянцевых обложек решились только в этом году в документальном сериале „Супермодели“. Одной из главных героинь стала Линда Евангелиста, — сообщает Super.
Модель впервые призналась, что подвергалась насилию со стороны мужа — руководителя модельного агентства Elite Model Management Джеральда Мари, за которым была замужем с 1986 по 1993 год. В начале отношений с ним Линде было всего 22.
Джеральда Мари три года назад обвинили в домогательствах три женщины. Линда поблагодарила их за признание, поскольку ей стало проще рассказать и свою историю. Модель отметила, что супруг издевался над ней очень продуманно. Например, никогда не трогал ее лицо, поскольку знал, „что оно приносит деньги“. Просто развестись, отметила Линда, в абьюзивных отношениях невозможно. Бывший муж отпустил ее, только когда „понял, что получит все“. „Я была готова отдать что угодно, лишь бы обрести свободу“, — рассказала она. Сам Джеральд, к слову, обвинения в абьюзе опровергает. Учитывая, как быстро в наше время насильники получают по заслугам, признание Линды сдвинет разборки с мертвой точки.