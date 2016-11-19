Знаменитый шансонье Феликс Шиндер выступит в Таллинне с шоу-программой „Еврейский Новый год в одесском дворике“

Золотые хиты одесской классики в непревзойденном исполнений. Если вы хотите знать, что такое настоящая Одесса, непременно посетите этот концерт. Одесский юмор, зажигательные песни и хорошее настроение ждут вас 27 сентября в 19:00 в культурном центре Кая.

Феликс Шиндер продолжает одесские музыкальные традиции, сохраняет „одесский“ язык и песенное культурное наследие своего родного города. Автор песен за Одессу, финалист украинского шоу „Голос страны“.

Его концерты это не только качественная живая музыка, но и искромётный юмор и фирменное общение с публикой.

На счету Феликса концерты в Израиле, США, Латинской Америке, Франции, Германии, Голландии, Польше и других странах международной музыкальной арены. Феликс также является постоянных участником крупнейших международных фестивалей и премий, на которых представляет одесскую песню.