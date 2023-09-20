Поклонница 50 Cent родила прямо на его концерте

В один момент женщине стало плохо. Окружающие были уверены, что из-за духоты и толпы, но не тут-то было. Когда к поклоннице подоспел персонал, выяснилось, что у нее начались схватки, пишет Page Six.

Дожидаться скорой местные медики не стали. Малышка должна была вот-вот родиться, поэтому окружающие создали вокруг роженицы „живой занавес“, а затем ей принесли простыни. „Девочка родилась на месте, а затем мать и ребенок были доставлены в больницу. С ними все в порядке“, — сообщает издание со ссылкой на очевидца. А вот о реакции 50 Cent ничего не известно. Но ясно одно: такого за его многолетнюю карьеру еще не случалось.