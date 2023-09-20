Шоубиз
20.09.2023, 19:30

Поклонница 50 Cent родила прямо на его концерте

 
50 Cent: The Final Lap Tour
50 Cent: The Final Lap Tour
ФОТО: MPI04/Capital Pictures | ©MPI04/Capital Pictures

Ни аномальная жара, ни буря, ни даже беременность — не преграда для фанатов, которые мечтают послушать своего кумира вживую. Так, одна из поклонниц рэпера 50 Cent рискнула пойти на его выступление в американском Риджфилде, будучи на позднем сроке беременности, — рассказывает Super.

В один момент женщине стало плохо. Окружающие были уверены, что из-за духоты и толпы, но не тут-то было. Когда к поклоннице подоспел персонал, выяснилось, что у нее начались схватки, пишет Page Six.

Дожидаться скорой местные медики не стали. Малышка должна была вот-вот родиться, поэтому окружающие создали вокруг роженицы „живой занавес“, а затем ей принесли простыни. „Девочка родилась на месте, а затем мать и ребенок были доставлены в больницу. С ними все в порядке“, — сообщает издание со ссылкой на очевидца. А вот о реакции 50 Cent ничего не известно. Но ясно одно: такого за его многолетнюю карьеру еще не случалось.

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