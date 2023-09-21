В пятницу в парке Лёвенру пройдет молодежный фестиваль „KristiineFest“(1)
В пятницу, 22 сентября, с 16 до 19 часов в парке Лёвенру пройдёт большой молодежный фестиваль под названием KristiineFest’23. Участие примут также представители Департамента муниципальной полиции Таллинна, Департамента полиции и погранохраны, а также Спасательного департамента.
На фестивале можно принять участие в мастер-классе по граффити и сортировке мусора, насладиться музыкой и запечатлеть этот день на фото в фотобудке. Муниципальная полиция продемонстрирует различные методы самообороны и проведёт мастер-класс по предотвращению кризисных ситуаций. Сотрудники спасательного департамента покажут свой служебный автомобиль и расскажут больше о своей работе. На фестивале будут также представители полиции, которые в 16 часов приведут в парк служебных собак.
„На фестивале вы обязательно получите много ярких эмоций, а также новые знания. Это мероприятие, поддерживающее саморазвитие. Приходите сами и пригласите друзей!“, – приглашает старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.
„Также будет возможность принять участие в розыгрыше, загрузив фото с фестиваля в Instagram и добавив хештег #kristiinefest23. В конце фестиваля мы выберем счастливого победителя. Не упустите также возможность познакомиться со Снежным Барсом Лаури!“, – сказал руководитель Молодежного центра Кристийне Ивар Олеск.
Мероприятие бесплатное. Больше информации - здесь.