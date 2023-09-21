В пятницу в парке Лёвенру пройдет молодежный фестиваль „KristiineFest“

На фестивале можно принять участие в мастер-классе по граффити и сортировке мусора, насладиться музыкой и запечатлеть этот день на фото в фотобудке. Муниципальная полиция продемонстрирует различные методы самообороны и проведёт мастер-класс по предотвращению кризисных ситуаций. Сотрудники спасательного департамента покажут свой служебный автомобиль и расскажут больше о своей работе. На фестивале будут также представители полиции, которые в 16 часов приведут в парк служебных собак.