Стендап-комик Слава Комиссаренко женился в Турции

Подробностей торжества пока нет. Известно лишь, что Слава Комиссаренко и его супруга сделали стильную фотосессию на кровати в отеле, а также сняли яхту. Парочка отказалась от чопорных нарядов на свадьбе: на Славе был костюм без галстука, а девушка выбрала платье с открытыми плечами и длинным разрезом.

О новой спутнице Комиссаренко известно крайне мало. В соцсетях многие пишут, что красотка раньше работала вебкам-моделью, поэтому удивляются, что может связывать влюбленных.

На протяжении нескольких лет комик состоял в отношения с Аленой, причем молодые люди старались не афишировать роман. Девушка лишь иногда мелькала в соцсетях белорусского артиста. Она работала фитнес-тренером и собиралась замуж за юмориста. Возможный брак одобряла семья Комиссаренко и его друзья, но затем парочка рассталась.

Тогда в 2020-м Славу стали замечать в компании Ольги Фурмановой. Новая девушка была значительно младше комика (разница составляла 12 лет). Она работала моделью и параллельно развивала блог, снимаясь в забавных роликах в соцсетях. Общих фотографий со Славой у нее на странице не осталось.

Напомним, Слава Комиссаренко стал популярен благодаря шоу StandUp на телеканале ТНТ. Комик не стеснялся шутить на острые темы, в том числе и о событиях в Белоруссии в 2020-м, когда критиковали президента Александра Лукашенко.

Чиновникам это не понравилось, поэтому он уехал из страны и стал жить в России, но после февраля 2022-го покинул и Москву. Он пробовал устроиться в Польше, в Германии и Испании.

В итоге осел в Турции, параллельно пытаясь получить разрешение на визу в США и сделать там ВНЖ. А для этого необходим официальный статус. В соцсетях уже предположили, что скорая свадьба Комиссаренко случилась именно из-за желания побыстрее переехать в Америку.