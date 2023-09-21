Мама актера Янина объяснила, почему похороны будут закрытыми
Актер скончался в реанимации 19 сентября. Последние 20 дней своей жизни он провел без сознания.
Мама актера Алексея Янина готовится к похоронам сына. Ольга Андреевна Янина признается, что держится из последних сил.
Актера не стало 19 сентября, он скончался в больнице, где находился с начала месяца. Алексей Янин был госпитализирован с ухудшением общего состояния здоровья, знаменитость почти сразу попал в реанимацию, а позже поползли слухи о его смерти. Но в последствии они не подтвердились, подобные сообщения оказались ухищрениями мошенников. Теперь же, увы, родные принимают соболезнования.
„Спасибо, спасибо за соболезнования. Я держусь как могу, — сказала Woman.ru Ольга Янина. — Похороны будут закрытые“.
Сейчас организацией траурной церемонии занимается жена актера Дарья Янина. Она уже обратилась в похоронное агентство.
Церемония пройдет только для самых близких людей: членов семьи и друзей. Рядом с Алексеем последние восемь лет его жизни были только члены семьи — после того, как звезда сериала „С любимыми не расстаются“ перенес инсульт, его почти полностью парализовало.
Актер не смог оправиться и снова подняться на ноги, до конца жизни он передвигался в инвалидной коляске. Основной уход за актером взяла на себя его мама, а жена Дарья отвечала за финансы. Она работала, чтобы оплачивать мужу дорогостоящее лечение.
Незадолго до смерти она отправила супруга на реабилитацию в клинику, где месяц пребывания стоит почти 500 тысяч рублей (5 000 евро). На это лечение возлагали особые надежды, но актеру стало хуже. Он попал в реанимацию. Врачи делали все, что в их силах, но, увы, спасти его не удалось.
Супруга Алексея Дарью уже объявила, что похороны будут не публичные, исключительно для узкого круга близких людей актера.
Место, где пройдет траурная церемония, семья держит в тайне, чтобы избежать лишнего внимания.
Алексей Янин получил широкую известность и любовь зрителей после участия в сериалах „Судья“, „Сильнее судьбы“, „Опережая выстрел“. На счету актера десятки различных ролей, а в марте 2015 года случилось страшное.
Знаменитость работал не покладая рук, и, отправившись на очередную репетицию, был сильно уставшим. Организм не справился с перенапряжением, мужчина перенес инсульт. Поражение мозга оказалось очень серьезным: врачи ввели Янина в кому, ему потребовалась трепанация черепа.