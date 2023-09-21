Мама актера Янина объяснила, почему похороны будут закрытыми

Мама актера Алексея Янина готовится к похоронам сына. Ольга Андреевна Янина признается, что держится из последних сил.

Актера не стало 19 сентября, он скончался в больнице, где находился с начала месяца. Алексей Янин был госпитализирован с ухудшением общего состояния здоровья, знаменитость почти сразу попал в реанимацию, а позже поползли слухи о его смерти. Но в последствии они не подтвердились, подобные сообщения оказались ухищрениями мошенников. Теперь же, увы, родные принимают соболезнования.

„Спасибо, спасибо за соболезнования. Я держусь как могу, — сказала Woman.ru Ольга Янина. — Похороны будут закрытые“.

Сейчас организацией траурной церемонии занимается жена актера Дарья Янина. Она уже обратилась в похоронное агентство.

Церемония пройдет только для самых близких людей: членов семьи и друзей. Рядом с Алексеем последние восемь лет его жизни были только члены семьи — после того, как звезда сериала „С любимыми не расстаются“ перенес инсульт, его почти полностью парализовало.

Актер не смог оправиться и снова подняться на ноги, до конца жизни он передвигался в инвалидной коляске. Основной уход за актером взяла на себя его мама, а жена Дарья отвечала за финансы. Она работала, чтобы оплачивать мужу дорогостоящее лечение.



Незадолго до смерти она отправила супруга на реабилитацию в клинику, где месяц пребывания стоит почти 500 тысяч рублей (5 000 евро). На это лечение возлагали особые надежды, но актеру стало хуже. Он попал в реанимацию. Врачи делали все, что в их силах, но, увы, спасти его не удалось.

Супруга Алексея Дарью уже объявила, что похороны будут не публичные, исключительно для узкого круга близких людей актера.



Место, где пройдет траурная церемония, семья держит в тайне, чтобы избежать лишнего внимания.

Алексей Янин получил широкую известность и любовь зрителей после участия в сериалах „Судья“, „Сильнее судьбы“, „Опережая выстрел“. На счету актера десятки различных ролей, а в марте 2015 года случилось страшное.