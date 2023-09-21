21.09.2023, 11:57
Тайное стало явным: Волочкова призналась в любовной связи
ФОТО: | Scanpix
Балерина Анастасия Волочкова приоткрыла тайну личной жизни. Уже давно она ничего не сообщала о том, есть ли у нее отношения или нет, но теперь решила пооткровенничать.
Оказалось, что Волочкова несвободна. И на удивление не спешит трубить об этом всему свету, как это было ранее. Артистка подчеркивает, что очень бережет нынешние отношения и раскрывать все карты не намерена.
„Мы вместе очень давно, у нас так все переросло очень интересно. Я очень дорожу этими отношениями“, — сообщила звезда сайту News.ru.